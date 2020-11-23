黃之鋒周庭還押候判　戰友守候2小時揮手道別　警備紫旗如臨大敵

黃之鋒、周庭和林朗彥因去年6月21日包圍警察總部事件，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪名，三人今天（23日）到西九龍裁判法院應訊。三人均在庭上認罪，案件押後至下月2日判刑，期間還押候判，三人下午由囚車押走，這次是周庭首度被還押。 下午1時許，近50名支持者在法院外守候，「長毛」梁國雄、袁嘉蔚、鄒家成等人在場聲援，多名警員在場戒備。下午3時，5輛囚車先後駛出，儘使在場人士不知道三人在哪輛囚車之上，每當有囚車離開法院，支持者均高舉「五一」手勢及高呼加油，向囚車上的人揮手道別，場面令人動容。

周庭首度入獄 支持者憂周未能適應

黃之鋒上庭前見記者已明言，已有心理準備被即時還押，呼籲香港人在民主運動的低谷中仍要互相扶持。

一眾支持者在法院外守候逾2小時，當中不乏撐扶著拐杖的長者，包括長毛在內等多名民主派「戰友」戴上黃色口罩。有支持者慨嘆，這次是周庭首次入獄，對周而言比較「難捱」，亦有支持者不滿三人未獲保釋。

三輛警車先後到場，數十名軍裝、便衣警員及機動部隊在場戒備，有警員配備警告涉違《港區國安法》的紫旗到場。警方在現場拉起封鎖線，期間一度因欲將封鎖線範圍擴闊，與在場記者發生爭執。

下午3時許，5輛囚車先後駛出法院，支持者追趕囚車並高舉五一手勢，有市民高呼「周庭加油」，長毛帶領市民高叫「五大訴求、缺一不可」、「釋放黃之鋒」、「政治檢控可恥」等口號，曾參與絕食的陳伯則舉起寫有「撐住」的標語。最後一架囚車駛離法院時，有支持舉起手機亮起燈光及揮手道別，眾人其後和平散去，警員收隊。