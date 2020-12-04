林鄭：別有用心者扭曲中央特區關係　對憲制秩序正本清源是急務

政府今（4日）在網上舉辦「國家憲法日」座談會，特首林鄭月娥致辭時表示，香港回歸至今，社會對國家《憲法》和《基本法》的認識仍有不足，加上別有用心的人故意扭曲中央和特區的關係，甚至將「一國」和「兩制」對立起來，令香港社會產生不少爭抝和矛盾，甚至對立。 林鄭又指，在全國人大常委會決定從國家層面訂立《港區國安法》後，就被錯誤被形容破壞香港高度自治；當人大常委會應特區要求，從憲制層面處理立法會「真空期」和處理議員資格時，又被誣衊為干預香港事務。林鄭強調，今年的《施政報告》表明，其中一項急切要做，就是對特區憲制秩序和政治體制正本清源，撥亂反正。

林鄭表示，政府在推動《憲法》和《基本法》同時，要推廣「港區國安法」，嚴肅認真向公眾灌輸有關知識。（資料圖片）

林鄭認為，若要正本清源，公眾教育最為重要。她稱政府舉辦一連串的教育活動推行《基本法》和《憲法》，並為學校整合相關資料，向學校提出「國家憲法日」的活動建議，如利用網上教學時段向學生講解《憲法》的由來和重要內容，鼓勵學生在家參與問答比賽和觀看座談會。

她提及，自去年六月開始，香港經歷一連串暴力事件，加上外部勢力干預，不但對社會安全、經濟造成破壞，亦對國家安全造成威脅。《港區國安法》訂立後，為香港帶來繁榮和穩定，亦為經濟發展帶來新機遇，惟有部人對國安法造成誤解和爭議，別有用心的人趁機炒作。故政府在推動《憲法》和《基本法》同時，要推廣「港區國安法」，嚴肅認真向公眾灌輸有關知識。

林鄭稱維護國家主權、安全和發展利益，是國家的頭等大事，亦是一國兩制不能觸碰的底線。（資料圖片/李澤彤攝）

林鄭：國家安全是每國頭等大事 屬中央政府的事權

今年座談會以「憲法與國家安全」為主題，林鄭稱維護國家主權、安全和發展利益，是國家的頭等大事，亦是「一國兩制」不能觸碰的底線。她強調，國家不安全，市民的生活無從保障，國家亦難言發展，故國家安全屬中央政府的事權。她重申香港作為中國不可分離的一部分，有明確維護國家安全的責任。

林鄭又引述全國人大法律工作委員會前主任委員、基本法委員會前主任喬曉陽表示，「要準確把握基本法的初心和原意，要始終堅持基本法的憲制地位是由憲法賦予」，構成特區的基礎法律必須包括《憲法》、《基本法》，兩者不可分割。她強調，會繼續大力推廣相關工作，特別在公職人員、教師、青年人方面的推廣工作會做得更深入和到位。