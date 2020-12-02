周五「國家憲法日」駱惠寧出席座談會　有學校因疫情煞停參與活動

全國人大常委會於2014年通過將每年12月4日定為「國家憲法日」，一如以往港府將於本周五（4日）舉辦座談會，主題為憲法與國家安全，中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥屆時將發表講話。 教育局今年首度向中小學致函，針對學校「國家憲法日」推廣活動，提供相關資料和活動建議。教育局建議，學校當日應升掛國旗和區旗，及奏唱國歌，又建議教師在當日向學生講解《憲法》和《基本法》。 但因應第四波新冠肺炎疫情爆發，港府日前已宣布全港幼稚園及中小學，將於今日（2日）起停課。據聞有學校因疫情關係決定「煞停」參與活動。教聯會會長黃均瑜認為，學習憲法不限於日子，認為學校可整合相關論壇片段，日後再向學生講解，包括《基本法》及《憲法》的關係等內容。

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劉兆佳：學習《憲法》「非靠一兩場講座就做到」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，國家憲法日有助提升港人對憲法的重視，對尊重和遵守對「一國兩制」的全面準確實施有積極意義，但他指學習《憲法》「不是靠一兩場講座就做到」，中小學生亦未必聽得明白論壇內容，但透過一系列宣傳活動，可增強學生對《憲法》的認識。

早前網上有傳言指，因教育局要向學生推廣「國家憲法日」活動，所以中小學需押後停課日期，但港府日前已宣布全港幼稚園及中小學，將於今日（2日）起停課，傳聞隨即不攻自破。

教育局建議學校憲法日應升掛國旗、區旗及奏唱國歌

教育局上月初去信中小學，建議學校當日應升掛國旗、區旗及奏唱國歌，學校壁報板應簡介《憲法》和《基本法》的歷史背景、結構和內容重點等，從而加深了解國家機構的職權、公民的基本權利和義務等，並了解《憲法》與香港特區和《基本法》的密切關係。

教育局又建議學生認識國家近年發展，例如就廣深港高速鐵路、粵港澳大灣區建設等進行資料搜集、專題研習或分享。局方建議學生參加政府或非政府機構舉辦的憲法日活動，亦可在校內舉辦《憲法》或《基本法》的班際、級際常識問答比賽，以及參加教育局課程發展處舉辦的「2020 國家憲法日網上問答比賽」，並鼓勵學生觀看政制及內地事務局製作有關《基本法》的六輯短片作參考。

換言之，12月4日港府舉辦、主題為憲法與國家安全的「國家憲法日」座談，本港中小學原應以不同形式參與，包括觀看直播。惟因疫情關係，部分學校決定煞停參與活動。