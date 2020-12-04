政經加零一足本重溫｜教協張銳輝指通識不必大改　鄧飛稱課程太虛

政府將向通識科進行改革大手術，包括改名、精簡科目內容和更新評分制度等，引起社會不少爭議。有教育團體批評此舉是「政治凌駕專業」，特首林鄭則強調，政府是以專業領航。《香港01》節目《政經加零一》今天（4日）邀請教協理事張銳輝和教聯會副主席鄧飛對談，討論通識科改革。

就教育局近日提出大刀闊斧改革通識科，教協理事張銳輝稱，不認同是改革而是粗暴的干預。（黃寶瑩攝）

就教育局近日提出大刀闊斧改革通識科，教協理事張銳輝稱，不認同是改革而是粗暴的干預。他稱政府否定學校課程檢討專責小組報告的內容，對於課程修改，一直有行之有效的諮詢制度，強調這次是由上而下地更改通識科內容，引起教師的震驚和不滿。

鄧飛認為，政府這次改革通識科與2000年教育改革做法差不多，同樣是先提強勢的理念再進行諮詢，其後再交由委員會細節化。他否認政府這次改革是政治考慮多於專業考慮，強調若要整頓通識科，早在2014年佔領事件時已可進行。

鄧飛認為，政府這次改革通識科與2000年教育改革做法差不多，同樣是先提強勢的理念再進行諮詢，其後再交由委員會細節化。（黃寶瑩攝）

對於課程如何刪減，張銳輝稱，不認為現在的內容要刪減，強調個人成長、香港、中國、全球化及公共衛生等範疇，能讓學生全面理解當代議題，強調不少教師認為可作微調，但若要刪半不是政府可以決定，應交由業界、學界討論。

鄧飛稱，通識科問題不是基於範圍的大小，他認為通識科是虛的課程，一句虛的課程綱要，可演化成無窮無盡想到或想不到的事物，質疑這樣的教與學是否有效的教學。對於有說法擔心通識科改革後成國民教育，鄧飛稱「國民教育復甦又如何」，認為「國民教育」一詞被妖魔化，是因大型的洗腦工程造成。