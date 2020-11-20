政經加零一．足本重溫｜司法改革如箭在弦？　梁美芬析張曉明講話

港澳辦副主任張曉明早前在《基本法》頒布30周年網上高峰論壇中致辭，他稱香港社會圍繞司法改革有熱烈討論，並引述前終審法院常任法官烈顯倫表示，是時候進行司法改革。 《香港01》節目《政經加零一》今日（20日），邀請基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬接受訪問，剖析張曉明講話，以及探討建制派在泛民總辭後的新形態。

指裁判官一向「多說話」 惟非判決中的法律理由

梁美芬表示，香港普通法有很多優良的地方，亦是香港發展的基石，但法庭審訊過程漫長，「社會不耐煩」，指要改革司法。

她認為，涉及重大公共利益的案件需向公眾交代，要令市民明白如何處理。區域法院法官郭偉健今年4月在判詞讚揚持刀斬人的被告有「高尚情操」，終審法院法審馬道立認為予人偏頗之感。梁美芬指裁判官一向「多說話」，接受求請時一定會「講多咗」，但重申該等言論不是判決之中的法律理由。

外國法官審理專長案件無問題

梁美芬說，以「一國兩制」的初心來看，香港法律制度較為寬鬆，邀請外國法官來港處理案件並無問題。她稱，外國法官只要用其所長、避其所短，可以發揮他們的角色，而委法合適專才去處理相關案件，則是終審法院大法官的責任。泛民總辭後立法會由建制派主導，梁美芬指政府有所作為建制派才會有所作為。

她指建制派要繼續擔當推動、監督政府的角色。梁美芬質疑大律師公會和香港律師會為何要分開兩個會，稱「大律師公會經常表態」，影響其他香港大律師在內地發展，認為兩會合併可以「溝淡」大律師。