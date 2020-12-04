莫樹聯：人權自由是已得之物毋須爭取　北大學者稱憲法是公民宗教

政府今早（4日）舉行「國家憲法日」座談會，前律政司司長梁愛詩表示，《港區國安法》立法是鑑於去年6月起發生的社會動亂，批評有不法分子企圖顛覆國家、顛覆政權、進行恐怖活動、及有外國勢力干預，惟香港沒有適當法律制止上述行為，而立法會亦無法完成《基本法》23條立法工作；在維護國家安全的法律制度及機制不健全的情況下，中央政府有必要健全法律制度及執行機制。 少有公開評論時政的基本法委員會委員莫樹聯指，回歸後香港的人權及自由得到足夠保障，是「已得之物」，毋須拼命爭取，即使《港區國安法》出台前後亦一樣。

梁愛詩稱，《港區國安法》立法是鑑於去年6月起發生的社會動亂，香港沒有適當法律制止顛覆國家、顛覆政權、進行恐怖活動等行為。（資料圖片）

梁愛詩：國安法正當性毋庸置疑

梁愛詩在對談環節中表示，中央不以《基本法》附件三方式實施《國家安全法》，而是立《港區國安法》，是由於內地與香港有法律及制度上的差異，因而不適合將內地各種國家安全法律於香港實施，舉例《反分裂國家法》只是適用於台灣。

她又指，《港區國安法》亦要求港府完成23條工作，設立國家安全委員會，公職人員宣誓效忠及擁護國家等工作，同時保留香港原有的法治原則，並堅決貫徹高度自治、港人治港方針。梁愛詩認為，人大常委會是根據憲法賦權而制定《港區國安法》，其正當性是毋庸置疑；立法說明中央政府貫徹及完善「一國兩制」的制度體系，落實全面管治的同時讓特區足夠空間不失高度自治，能銜接兩地法律。她強調，《港區國安法》立法是為國家安全築起一道防線，從根本上消除暴亂起因，繼而恢復社會秩序，讓特區致力經濟發展。

北京大學法學院教授陳端洪則表示，憲法是制憲權的產物，而制憲權是主權的應用。（資料圖片／國新辦）

北大學者：憲法要成為公民宗教 鞏固人民情感基礎

發表主題演講的北京大學法學院教授陳端洪指，不少人於英國統治香港時從內地遷往香港，視自己是世界公民、沒有國家觀念，批評這是嚴重錯覺。悖認為，人們以往逃往香港，就是認為英國比中國強大，前者更能夠保障人民安全，反面證明國家安全的重要。

陳端洪提到，憲法是制憲權的產物，而制憲權是主權的應用。他批評有部份西方國家及「攬炒」派將國家主權及香港基本法的效力及生命力對立、割裂，本質是「港獨」。陳亦強調，香港法治的效力源頭是中國的主權意志，回歸後香港法治應該是「新憲制法治」，要與國家安全緊密相關。陳端洪重申，「一國兩制的制度設計打破了許多經典的主權理論，高度自治的憲制安排是獨特現象，但亦不能理解該安排是「國家自殘的法」或「港獨」的保護傘。

陳端洪表示，憲法忠誠是現代國家忠誠的普遍模式。在「一國兩制」下，香港公民有複合的政治忠誠，即要同時忠於特區及國家，而《國安法》就是維持對國家維持忠誠的常態法治手段。他強調，憲法要成為公民宗教，才能鞏固人民的情感基礎，如是者宣誓就成為公民宗教儀式，故此褻瀆憲法誓言就是褻瀆主權、向主權宣戰，若果褻瀆誓言即沒有資格作議員。他認為，《基本法》作為港澳市民的公民宗教，若不被信仰，港澳市民就失去政治共識，及無法與中央建立互信。

港區國安法於2020年6月30日晚，由林鄭月娥簽署生效。（政府新聞處圖片）

莫樹聯解釋《憲法》和《基本法》相抵觸的情況。（張浩維攝）

莫樹聯：司法覆核政府時敗訴 證人權保障高

基本法委員會委員、資深大律師莫樹聯則表示，回歸後香港的人權及自由得到足夠保障，是「已得之物」，毋須拼命爭取，即使《港區國安法》出台前後亦一樣。他指，於全球人類自由指數最新的報告中，香港排名第三，加上不少涉及人權自由議題的司法覆核，政府時有落敗，而政府每次亦會積極處理案件所產生出來的問題，兩者均可證明香港對人權自由的保障一直處於極高水平。莫樹聯認為，港人需要肯定及珍惜憲制賦予一直享受的人權、自由、法治。

莫樹聯又指，《基本法》承諾香港制度「五十年不變」，但同時未有表示本港經濟及生活方式於五十年後會有所改變，而《基本法》亦沒有失效期。在國家層面，「一國兩制」為國家提供經驗及制度，例如香港是一個有世界性規模的資本市場，其法制及監管模式讓國家有建設性的看法。只要香港在各方面的價值存在，一國兩制會是國家及香港市民首選，亦是延續制度的原因。