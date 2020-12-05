批法官未以國家憲法為中心　梁定邦：不應視外國案例為金科玉律

亞洲國際法律研究院主席、資深大律師梁定邦早前接受傳媒訪問時，稱香港的司法制度不能只側重司法獨立，又評論早前《禁蒙面法》上訴案件，稱認為原審法官未以國家憲法為中心，稱引用歐洲人權法庭的案例屬不恰當，不能當成「金科玉律」。

梁定邦認為，本港司法制度健全，但不能一面倒只着重司法獨立，需兼顧社會支持及認同。（資料圖片）

近年社會政治議題眾多，針對法官判案以及司法改革的聲音亦有不少，梁定邦早前接受傳媒專訪，分享對司法改革以及目前香港法官的看法。

梁定邦認為，本港司法制度健全，但不能一面倒只着重司法獨立，需兼顧社會支持及認同。傳媒引述對方以硬幣為比喻，「司法制度就如這個銀仔，一面是司法獨立，另一面是社會支持及認同。要兩面俱備，才能屹立不倒。現在社會開始有不同的聲音，制度裏面的人需要反省。」

法官應慎言因言論有影響力 部分未能把握社會狀況

他認為作為法官必須慎言，因其言論有社會效應，「尤其是在這麼撕裂的社會裏，不知道這些效應會帶來甚麼樣的後果。」他以早前裁判官水佳麗審理一宗反修例案件時，形容投擲汽油彈的15歲少年為「優秀嘅細路」，指有關言論引起社會爭議，便是法官沒有「慎言」的後果。

他又引述另一宗事例，其中裁判官斥責兩名警員證人作供時態度輕佻及蔑視，猶如置身於「平行時空」及「大話冚大話」，他認為有關言論是「講多咗」，「評價一個證人不大可信，一定要有非常確切的證據，而且只可以說他不可信，或者跟證據本身不脗合。所以有合理置疑，毋須再多講。」他又認為，部分法官未能掌握社會狀況，以致案件判決後，引起社會大眾質疑，「法官絕對是要『食人間煙火』，若果沒有知識背景，就會不『貼地』。」

法官應多了解警察工作 加強與內地法官溝通

近年不少司法訴訟均牽涉警員執法，梁定邦指，司法機構除了2018年舉辦過有關警方對於電腦案件的講座後，沒有與警察工作相關培訓，認為司法機構應在這方面加強着墨。另外，他亦認為香港和內地法官應該加強往來溝通，「兩地法院零聯繫是不行的，因為香港與內地司法制度有一些協議，譬如仲裁的執行協議，傳遞法庭令和法庭傳票的協議，兩地司法機構有很多合作餘地，所以彼此溝通很重要。」

外國案例非金科玉律 《禁蒙面法》違憲案未考慮國家憲制

梁定邦又提到上訴庭早前裁定《禁蒙面法》在合法集結中使用屬於違憲的案件，認為兩名原審法官的判決問題癥結，在於沒有以國家憲制為中心作考慮：「當案件牽涉到解釋《基本法》的問題，首先一定要以國家憲制來解釋，不能以外國憲制原則解釋，因為制度、文化、歷史很不同。尤其是引用歐洲人權法庭的案例，很不恰當。」他認為法官必須非常小心地引用外國憲制或人權法原則，考慮是否完全適用於香港，否則參考價值不大，「香港上訴庭、終審庭都引用得比較謹慎，但原審法官一般都認為（外國案例）有『金科玉律』的指引作用，這是不恰當的。」

現行上訴機制行之有效 若未反省應執行「家法」

對於應否成立監察法官組織，以及量刑指引委員會，梁定邦認為即使法官也會做錯，市民也可以就裁決作出評論，但現有的上訴機制行之有效：「法官也是人，人誰無錯？你要明白，不是個個法官都是這樣（判錯案），只有一兩個。最近你都見到有人（反修例案被告）被重判監禁21個月。有些案件經上訴後都會改判，所以制度內完全有制衡，這亦是司法獨立很重要的一點。」他認為若法官在公眾輿論壓力下仍未能反省改善，則應該由司法機構執行「家法」，由律政司上訴，再由上訴庭加以訓斥。