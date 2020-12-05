政壇諸事町｜黃浩銘大婚政界祝賀　長毛激罕西裝照曝光

曾因佔領運動被判囚的社民連主席黃浩銘，雖然目前仍有社運官司纏身，但無礙他與相戀13年的女友「拉埋天窗」成為夫妻。黃浩銘友人今日（5日）在社交媒體上載二人結婚照，「長毛」梁國雄亦難得穿上西裝到賀。

黃浩銘友人、人民力量成員蘇浩今日在Facebook上載黃浩銘及其妻子的婚禮合影，立法會前議員毛孟靜亦有到場祝賀，並與新人拍照。相中二人穿上西裝及婚紗，戴上口罩，新娘手持鮮花，黃浩銘亦斯斯文文打了「煲呔」。

梁國雄着西裝fit爆 肚腩消失

其實二人早在今年10月份便正式註冊結婚，黃浩銘更在生日當天在Facebook上公布喜訊，稱是最珍貴的生日禮物。出席婚禮的，自然少不了社民連副主席「長毛」梁國雄，長毛更十分難得地以「官仔骨骨」的西裝造型照相，長髮不打呔，型格得來帶點不羈。相中更見長毛「fit到爆」，肚腩不見了，就連社文連秘書長吳文遠也讚「差啲型過新郎」。

「長毛」梁國雄亦到賀黃浩銘大婚之喜，極難得看到他身穿西裝，身型fit爆無肚腩。（吳文遠facebook）

黃浩銘與其妻子的愛情長跑可謂經歷了相當多波折，婚期亦因社運官司一再延後。他3年前曾在牢獄中撰寫情信，感激當時尚是未婚妻的另一半對他不離不棄，3年後的今天，二人戀情亦終於修成正果。