許智峯戶口遭凍　林鄭批有人向法庭講大話：有欺騙前科者不可信

前立法會議員許智峯上周宣布流亡海外，其後發現銀行戶口被凍結，及後短暫解凍後再被凍結，連帶家人戶口亦受影響，許智峯質疑件事件衝擊銀行體系，以及對私有產權的保障。 特首林鄭月娥今日（12月8日）見記者期間，首次回應許智峰事件，她表示不會評論案件細節，但不點名批評許智峯「向法庭說謊」，反問他在社交媒體上的言論是否可信。

▼回顧許智峯從政路▼

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質疑有人講大話設法離港



有記者問到，是否擔心今次事件影響香港國際金融中心的聲譽，林鄭表示不評論案件細節，但想問公眾的是今次凍結行動針對的是什麼人。她指，涉案人士是一名「向法庭說謊，找方法離港，違反保釋條件」的人，反問對方是否值得信任，如果對香港國際金融中心地位有任何損害，一切的源頭也是這個人，不擔心事件影響香港金融體系穩定。

林鄭又不點名批評指，近日很多人說了一些錯誤的說法，在社交網上公然說謊，公眾應小心分辨資訊，但她沒有具體表明到底哪些資訊不實。

凍結戶口有程序問題？ 林鄭：政府做事有規有矩

有記者再追問，「不信任」一個人，是否代表可不理會警方「凍結解凍再凍結」做法對香港銀行體制信譽的影響，調查過程又是否缺乏法律基礎或涉及程序出錯。

林鄭指，警方將會全面調查，調查結果會交由律政司獨立作決定，最終若檢控至法庭會有公開審訊，「政府同一個難以有公信力嘅人比較，政府做嘢有規有矩，我哋係要講證據、講事實。」她強調在調查過程不能過分透露內容，否則會影響整個調查，令違法的人難以繩之於法，對香港社會是有害無益。她又不點名批評，許智峯在社交網的言論「誣衊、抹黑一些機構和人士」。

林鄭認為，銀行不可以將所有資料「攤開晒」給大家看，在此只能表示：「某一個人說話有無份量，你會唔會信，都要諗吓呢個人有咩前科，呢個特別人士有咩前科，我唔需要喺呢到重覆。」