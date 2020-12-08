陳雲諷張竹君丈夫病逝言論惹爭議　嶺大發聲明「切割」及譴責

政情
撰文：
最後更新日期：

原名陳云根的的陳雲，日前在網上發帖，形容衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生丈夫病逝是「香港抗疫以來，第一宗好消息」，惹來廣大網友議論，有指責是「冷血言論」、政治抽水。

及後陳雲揚言，不滿意他帖文的黃絲及藍絲，可前往嶺南大學投訴他，「即管電郵去大學投訴啦。我不怕的」。

嶺南大學今日（8日）向傳媒發嚴正聲明，指留意到陳雲在社交媒體上涉及侮辱衛生防護中心官員，並呼籲他人到嶺大投訴。對此，嶺南大學強調早於2016年8月已經終止陳雲的教職，「此後陳先生與嶺大並無任何關係」。

陳雲Facebook截圖。

點擊看陳雲其他留言

嶺大聲明批評陳雲「肆意侮辱他人，行為涼薄冷血，令人不齒」，嶺大嚴正譴責，並保留追究他試圖誤導公眾、影響嶺大聲譽的權利。

陳雲今日亦在社交媒體上稱，收到幾個電話但沒有接聽，「號碼是熟悉的，該是來自嶺南大學。好可惜，黃絲藍絲投訴的力度不足，我仍未被大學加重懲罰啊」。

2016年4月14日，陳雲曾在Facebook發文，稱嶺南大學正式拒絕與他續約，結束嶺南大學的七年教學生涯，他自言自己是「佔領行動之後的第一個學界受害人」，又認為校方是報復他支持「佔旺行動」。

國安法｜「國師」陳雲宣布退出社運　批「泛民港獨」騎劫本土派
張竹君丈夫病逝　建制泛民同慰問　葉劉：親人病重仍盡忠職守
授勳2020｜張竹君、江永祥、光頭警長榜上無名　盤點被失落的17人
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。