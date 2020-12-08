陳雲諷張竹君丈夫病逝言論惹爭議　嶺大發聲明「切割」及譴責

撰文：羅堃怡
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原名陳云根的的陳雲，日前在網上發帖，形容衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生丈夫病逝是「香港抗疫以來，第一宗好消息」，惹來廣大網友議論，有指責是「冷血言論」、政治抽水。
及後陳雲揚言，不滿意他帖文的黃絲及藍絲，可前往嶺南大學投訴他，「即管電郵去大學投訴啦。我不怕的」。
嶺南大學今日（8日）向傳媒發嚴正聲明，指留意到陳雲在社交媒體上涉及侮辱衛生防護中心官員，並呼籲他人到嶺大投訴。對此，嶺南大學強調早於2016年8月已經終止陳雲的教職，「此後陳先生與嶺大並無任何關係」。
陳雲Facebook截圖。
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嶺大聲明批評陳雲「肆意侮辱他人，行為涼薄冷血，令人不齒」，嶺大嚴正譴責，並保留追究他試圖誤導公眾、影響嶺大聲譽的權利。
陳雲今日亦在社交媒體上稱，收到幾個電話但沒有接聽，「號碼是熟悉的，該是來自嶺南大學。好可惜，黃絲藍絲投訴的力度不足，我仍未被大學加重懲罰啊」。
2016年4月14日，陳雲曾在Facebook發文，稱嶺南大學正式拒絕與他續約，結束嶺南大學的七年教學生涯，他自言自己是「佔領行動之後的第一個學界受害人」，又認為校方是報復他支持「佔旺行動」。