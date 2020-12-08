陳雲諷張竹君丈夫病逝言論惹爭議　嶺大發聲明「切割」及譴責

原名陳云根的的陳雲，日前在網上發帖，形容衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生丈夫病逝是「香港抗疫以來，第一宗好消息」，惹來廣大網友議論，有指責是「冷血言論」、政治抽水。

及後陳雲揚言，不滿意他帖文的黃絲及藍絲，可前往嶺南大學投訴他，「即管電郵去大學投訴啦。我不怕的」。

嶺南大學今日（8日）向傳媒發嚴正聲明，指留意到陳雲在社交媒體上涉及侮辱衛生防護中心官員，並呼籲他人到嶺大投訴。對此，嶺南大學強調早於2016年8月已經終止陳雲的教職，「此後陳先生與嶺大並無任何關係」。