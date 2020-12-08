批網上虛假訊息分化社會　工聯會促仿外國立法規管

工聯會今日（8日）到政府總部外請願，要求政府正視虛假訊息問題，建議參考外國法例，立法防止虛假訊息散播。

工聯會立法會議員郭偉強表示，日前有3名男子向太子警察體育遊樂會投擲汽油彈，就是受到網上訊息煽動，批評有人以假訊息延續「所謂抗爭」。郭偉強指出，假消息背後的動機不易被大眾察覺，卻非常容易令人作出一些不理智的行為，惟現時政府並未就網上相關的虛假及煽動訊息進行規管，現行的《簡易治罪條例》中亦不包含互聯網，令法例如同虛設。

郭偉強（右）批評，虛假新聞及消息的攻擊目標清晰，容易煽動大眾情緒，令社會出現不穩及動盪。（翟睿敏）

郭偉強今日到政總向民政事務局遞交請願信。他批評，虛假新聞及消息的攻擊目標清晰，容易煽動大眾情緒，令社會出現不穩及動盪，更會令民眾與目標群組產生對立，造成不必要的撕裂。他又提到，在選舉前出現的虛假消息，易令選舉產生不公。

郭偉強建議，政府應在立法及執法層面上正視問題。他舉例指不同國家均關注假訊息對社會穩定的影響，如法國有就影響選情的訊息進行規管；美國亦有就虛假訊息有明文規定，如美國總統特朗普指控選舉舞弊的帖文，就被標籤為有爭議等。郭偉強亦將於明日的立法會大會上就此問題提出口頭質詢。