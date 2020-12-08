新冠肺炎｜葵盛西邨爆疫　麥美娟批政府後知後覺　促設防疫三級制

本港第四波新冠肺炎疫情持續，葵盛西邨第8座5樓昨晚（7日）再增3名居民確診，累計增至15人，衞生署深夜公布該樓層已出現群組爆發情況，其他住戶須送檢疫中心隔離。 工聯會立法會議員麥美娟批評，政府昨晚後知後覺，深夜才公布該葵盛西邨出現群組爆發情況，市民凌晨要急忙撤離，安排混亂。 麥美娟建議，政府應盡快設立防疫級別機制，分3級制（黃色警報、橙色警報、紅色警報），因應不同級別，實施相應防疫措施，並至少每14日檢視一次警報級別。

工聯會設立葵盛西熱線電話，供葵盛西邨居民查詢。（彭焯煒攝）

麥美娟表示，政府可參考各項指標決定防疫級別，包括單日新增確診數字，60歲以上人士確診數字，不明源頭個案比例，確診人數與檢測人數比率，確診數字的上升或下降趨勢，公營醫療服務所承受的壓力等，並至少每14日檢視一次警報級別。

麥美娟認為，防疫機制能讓市民有清晰指引，減少對市民及商戶造成的影響，並且建立共同抗疫目標。她建議政府可以參考外地現行措施，如英國、韓國、新加坡的分級制，並盡快與專家小組制定有關機制。同時，按現時確診個案的上升趨勢，麥美娟建議政府應考慮盡快推行強制全民檢測，並配合其他防疫措施，例如封城14日，並應支援因措施受影響的市民、僱員和行業。

葵盛西社區主任劉美璐表示，昨晚政府安排十分混亂，至今早凌晨二、三點仍在處理撤離居民安排，其中衛生署安排沒有兒童的家庭撤離往觀塘帝盛酒店，至於有兒童的家庭則需往大嶼山竹篙灣隔離。

▼葵盛西邨第8座5樓居民凌晨時分撤離至檢疫酒店▼

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麥美娟：全民檢測非口號 應津貼手停口停工友

麥美娟強調，全民強制檢測並非「口號」，認為是配合政府訂下的「清零」目標，「若政府不做全民檢測，應該提出其他方法達至『清零』、通關及經濟復甦」。她又指，政府應津貼因疫情而「手停口停」的工友，助他們渡過難關。麥美娟促請政府應盡快改善「安心出行」應用程式，例如可配合八達通使用方便市民。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼