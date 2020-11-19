新冠肺炎｜近9千人預約「回港易」　麥美娟指工聯會首天收3百求助

「回港易」計劃昨天（18日）起接受預約，身在廣東省或澳門的香港居民，符合條件可豁免14天強制檢疫，截至昨日下午五時，經「回港易計畫」網上預約系統的預約，下周一至周日七天時段的總人數多達8,900人。

工聯會立法會議員麥美娟表示，工聯會內地諮詢服務中心昨天收到三百多個港人查詢，了解如何登記「回港易」，其中有長者由東莞市常平鎮乘車二小時，到位於莞城的工聯會東莞諮詢服務中心求助。