新冠肺炎｜近9千人預約「回港易」　麥美娟指工聯會首天收3百求助

撰文：吳倬安
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「回港易」計劃昨天（18日）起接受預約，身在廣東省或澳門的香港居民，符合條件可豁免14天強制檢疫，截至昨日下午五時，經「回港易計畫」網上預約系統的預約，下周一至周日七天時段的總人數多達8,900人。
工聯會立法會議員麥美娟表示，工聯會內地諮詢服務中心昨天收到三百多個港人查詢，了解如何登記「回港易」，其中有長者由東莞市常平鎮乘車二小時，到位於莞城的工聯會東莞諮詢服務中心求助。
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麥美娟表示，內地中心反映「回港易」開放登記首天較混亂，她指登記程序需透過智能手機進行，例如輸入認證碼，對居於內地的長者有難度。
麥美娟表示，工聯會五個內地中心昨天收到三百多個港人查詢，了解如何登記「回港易」，其中有長者由東莞市常平鎮乘車二小時，到位於莞城的工聯會東莞諮詢服務中心求助，反映「回港易」有一定需求。
有報道指，特區政府正積極研究進一步擴大「單向免檢」，計劃最快在下月放寬由廣東省或澳門來港的內地居民，抵港後可豁免14天強制檢疫。旅遊界立法會議員姚思榮認為，對旅遊業幫助不大，因內地遊客返回內地後仍要檢疫14日，但認為對商務客等有一定幫助，他表示以他理解，「單向免檢」暫未有實質進展，