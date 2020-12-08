立法會研用Zoom開會　明向議員簡介　消息：只限無投票會議採用

本港第四波新冠肺炎疫情持續爆發，特首林鄭月娥今（8日）亦宣布將盡量安排公務員在家工作，但立法會大會等必要會議現時仍如常進行。消息指，立法會秘書處正研究多項應變措施，包括部分委員會改用Zoom視像開會、集中一日「由朝到晚」開多個會議等，但要先解決執行技術等問題。 有委員會主席透露，適逢明早（9日）將舉行立法會大會，秘書處在早上10時特別安排一場簡報會供各議員參與，主要簡介用Zoom開會的注意事項，以及有何委員會可使用Zoom開會。消息指，由於會議投票牽涉法律問題，若有需要視像開會，將只限一些毋須投票的非正式會議（informal meeting），例如《施政報告》的政策簡報會等，預料明將有定案，若成事將是歷年來首次。

消息指，立法會秘書處正研究在疫情下的多項應變措施，包括部分委員會改用Zoom視像開會。（資料圖片）

根據最新立法會議程，本周不少事務委員會及小組會議已告取消或延後，但下周的會議則仍在議程上。一些必要的會議，例如立法會大會、內會及財會雖照原定安排舉行，但卻有新安排，例如大會只處理必要的議程。以明早的大會為例，除了6條議員口頭質詢外，將只處理兩條政府法案及審批委任終審法院海外法官的政府議案，如無意外明日內可完成會議。

至於財委會安排，上周五會議已通過明日大嶼前期研究撥款，主席陳健波日前決定將本周會議縮短至下午5時完會，即只開會約兩小時。陳健波回應查詢時說，因應疫情反覆，幸好上周決定「劃線」表決明日大嶼項目，否則「遲啲又放聖誕假，唔知要拖到幾時先表決到」。

明早有簡介會 或決定哪個委員會用Zoom

有建制派表示，秘書處早前已安排一場簡介會向議員介紹如何用Zoom視像開會，明早10時將再有簡報會向議員講解，邀請各委員會正副主席參與，據聞屆時將決定會在哪個委員會實行Zoom開會。雖然不少建制派都表示傾向親自開會，但有建制派指每次立法會開會除了議員外，動輒有逾百名工作人員支援，加上採訪的記者，最少有300人同時在立法會大樓內，故認同須有兩手準備，若稍後疫情惡化，則必定要以視像開會。

據悉，若決定實行用Zoom開會，將只限一些毋須投票的非正式會議（informal meeting），因投票牽涉法律效力問題，若以視像投票或未能符合要求。但有議員說，若是非正式會議，為何要急着用視像開會？亦有建制派質疑，即使用Zoom開非正式會議，若屆時有議員提出臨時動議該如何處理？相信秘書處明早要先解決一系列疑問，才能正式實行這項新猷。