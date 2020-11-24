新冠肺炎｜立法會清潔工傳涉「跳舞群組」　秘書處指呈陰性正隔離

新冠肺炎第4波疫情持續，其中「跳舞群組」至今有逾百人染病。《香港01》今日（11月24日）接獲消息指，一名在立法會綜合大樓二樓工作的清潔人員，與「跳舞群組」有關，正接受隔離。 立法會秘書處回覆查詢時指，該清潔工人是確診者的緊密接觸者，目前病毒檢測結果為陰性，正接受14天強制檢疫。

特首林鄭月娥將於11月25日，在立法會綜合大樓一樓會議廳發表2020年施政報告。（高仲明攝）

林鄭明發表施政報告 立會加強消毒

立法會秘書處指，他們收到清潔承辦商的通知，指一名在綜合大樓工作的清潔工人，曾與一名2019冠狀病毒病確診者接觸，已被列為「緊密接觸者」，但未有透露是否涉及「跳舞群組」。該清潔工人的病毒檢測結果為陰性，目前正接受14天強制檢疫，與這位清潔工人共用休息室的另外兩位清潔工人亦已作病毒檢測，結果為陰性。

秘書處表示，已加強清潔及消毒綜合大樓的公用地方和設施。

昨日（23日）有3個會議在立法會綜合大樓二樓舉行，分別為福利事務委員會、環境事務委員會、司法及法律事務委員會的會議。行政長官林鄭月娥明日（25日）亦會在一樓會議廳發表施政報告。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼