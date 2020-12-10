律師會周年活動教學生守法　彭韻僖：守法是法治重要一環

律師會今天（10日）召開記者會，公布「青Teen講場10周年」的活動詳情，今年「青Teen講場」的主題為「推紀及仁」，透過多個線上線下活動，讓中學生了解守法的重要性，同時讓學生就社會事件產生的疑問和不滿作出提問。 律師會會長彭韻僖表示，守法是法治重要的一環，若人們以主觀意願決定遵守或不遵守某些法律，甚至因法律過時或不喜歡某些法律而不守相關法律，將會破壞法治的根基，形容屆時將「好大件事」。 律師會在人大DQ當天發表聲明，要求政府回應公眾對人大決定的關注，交代取消議員資格的法律依據及其影響，以及DQ新程序的合法性和正當性。被問到律師會會否就「人大DQ」再作跟進，彭韻僖表示，政府已在律師會發聲明的翌日作出回應，現階段無補充，律師會需再研究政府的回應。

律師會辦周年活動，教導學生守法。（吳倬安攝）

彭韻僖指需研究政府就「人大DQ」的回應

「青Teen講場」今年已是十周年，活動主題為「推紀及仁」，向中學生推廣法治、守法等概念。活動今年分三階段進行，律師會將於本月16至23日在網上舉行「法你通識」網上挑戰賽，「青Tenn講場10周年」暨「法律周」開幕禮及《基本法》講座將於本月23日以「Zoom」形式舉行，律師會前會長、全國政協委員蘇紹聰擔任主講嘉賓，讓學生了解中國憲法、香港和澳門《基本法》的背景、內容及三者之間的連繫。活動的重頭戲是與香港七大紀律部隊合作，安排學生到警務處、海關、入境處等部門參觀，了解紀律部隊運作。

籌委會主席、律師會理事湯文龍表示，今年收到很多同學的意見，不少中學生因去年的社會事件產生了很多疑問和不滿，他認為律師會作為法律專業團體，可透過活動讓學生就有關疑問和不滿作提問，律師則可透過專業角度、從道德和法律價值觀上作解答。他續指，很多時候有人認為香港有「警暴」，認為律師會不應該避免這些議題，故今次聯絡了七個紀律部隊，希望透過接觸和溝通，讓學生了解紀律部隊的運作，強調學生在參觀過後毋需認同或不認同某些對紀律部隊的看法。

被問到學生有甚麼不滿，湯文龍指出現對社會不滿不只針對警察，他舉例指有學生看到電視很多「打交」畫面，問他「點解香港變成咁」。

律師會副會長陳澤銘表示，客觀上社會因去年社會事件對警察觀感變差是事實，因此學生能與紀律部隊有「第一手接觸」屬好事，他強調守法並非法治的全部，但守法是最重要的組合部分，如市民不守法，社會就無法運作，認為年輕人即使有甚麼不滿，也應透過現有渠道推進政府和社會改變，不應使用違法和暴力的手法。

彭韻僖則表示，守法是法治重要的一環，若人們以主觀意願決定遵守或不遵守某些法律，甚至因法律過時或不喜歡某啲法律而不守法，將會破壞法治的根基，形容屆時將「好大件事」。