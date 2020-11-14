人大DQ｜律師會促交代DQ法律依據　政府：人大決定助實踐一國兩制

政府根據人大常委會決定即時DQ 4名立法會議員資格，香港律師會昨日（13日）發表聲明，認為港府有責任清晰地回應公眾關注，特別是取消資格的法律依據及其影響，包括令法律界在立法會喪失代表，以及授權港府按照人大決定中條文規定，宣布喪失立法會議員資格的新程序的合法性和正當性。 政府今日（14日）發聲明回應，指人大決定為立法會議員不符合「擁護基本法」和「效忠特區」這法定要求的法律後果，定下明確規則，是有利於堅決及準確實踐「一國兩制」。

香港律師會日前發聲明，認為港府有責任清晰地回應公眾關注，特別是取消資格的法律依據及其影響，包括令法律界在立法會喪失代表，以及授權港府按照人大決定中條文規定，宣布喪失立法會議員資格的新程序的合法性和正當性。（資料圖片）

政府重申，《基本法》第104條明確要求立法會議員須宣誓擁護《基本法》及效忠特區，而宣誓人在宣誓之後從事違反誓言行為的，須依法承擔法律責任。

聲明指，4名被取消議員資格的前議員，曾於2020立法會換屆選舉提名期結束前，被選舉主任裁定有尋求外國政府干預特區事務、無差別地否決任何政府提出的立法建議、撥款等議案，以逼使政府接受政治要求，是不符合擁護《基本法》和保證效忠中華人民共和國香港特別行政區，故此提名無效，亦因此須承擔法律後果。

政府又指，人大就新冠肺炎疫情嚴峻，作出第六屆立法會「繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止」的決定，處理的是第六屆立法會的繼續運作，並無觸及第六屆立法會議員的「去留」。4名前議員不符合擁護《基本法》和效忠特區，牽涉人大就立法會延任作出的決定，特區政府不能自行決定，因此請求中央政府提請全國人大常委會從憲制層面來解決問題。