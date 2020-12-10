李家超：凍結存款與政治背景無關　批有人抹黑執法行動、誤導公眾

近日前立法會議員許智峯、宗教團體「好鄰舍北區教會」存款先後在警方要求下被凍結，有部分當事人質疑事件具「政治報復」成分，引發外界對於香港國際金融中心地位的疑慮。 保安局局長李家超今日（12月10日）撰文否認案件涉政治因素，批評有人因政治理由，把現有機制「污衊為濫用權責」，屬錯誤和誤導公眾的抹黑，必須義正辭嚴予以矯正。

李家超表示，凍結資金機制的其中一個重要目的，是保護受害人的財產，不讓犯罪分子予取予攜。他提到，根據《有組織及嚴重罪行條例》及《販毒(追討得益)條例》，任何人，包括銀行，如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益（例如挪用眾籌資金的詐騙案、販毒、經營非法賭博等），必須停止繼續處理有關財產，否則即屬犯法，這情況包括接獲執法部門有關提示或通知。法例亦說明有關人士或銀行須向當局提交「可疑交易報告」的責任；並訂明保密要求，禁止任何人披露損害有關偵查事宜。

以電話騙案為例 凍結騙徒帳戶可減受害人損失

李家超又提到，執法部門提示或通知有關銀行，必須是基於有合理懷疑的情況，例子包括戶口的活動模式與聲稱的業務不同、有不尋常的轉帳、有頻密的大額現金交易、大量金錢異常地由公司戶口轉至個人戶口等。他指，凍結可疑資產的行動，必須果斷、迅速和到位，否則犯罪得益很可能被快速移走，又以電話騙案為例，指長者在電話騙案中被騙取財產，凍結騙徒的帳戶能夠協助攔截及追回騙款，減少受害人的損失。

據李家超提供數字，在2014至2019年，有總值約18億元的可疑資產被凍結並隨後獲法庭頒令充公。李家超認為，有效打擊洗黑錢，不但是打擊有組織犯罪的重要措施，更鞏固香港作為金融中心的地位和聲譽。

李家超稱，執法部門採取行動，必須是針對洗黑錢的行為，與涉嫌人士的政治背景無關。其他關連戶口，也必須因為戶口內的交易屬可疑洗黑錢活動，與其是否親屬或個人關係無關，資產被凍結的人如有不滿，可向法庭提出訴訟包括要求賠償。「我希望市民明白凍結涉嫌犯罪資金的重要性，不要被政治抹黑蒙騙，扭曲了依法行事、遵紀守法的事實。對於銀行履行防洗黑錢的法律責任，是理所當然，我們應予以肯定和支持。」