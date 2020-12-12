梁頌恆與美國土安全部會面　談制裁中港金融系統　港府：依法追究

因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的梁頌恆，昨晚（11日）宣布與香港家人斷絕一切關係，辭去青年新政一切職務，並計劃向美國尋求庇護。他今早召開記者會時稱，現正身處華盛頓，與當地港人組成一個小團隊，進行游說工作，期望美國能夠調整對華政策，包括為港人提供「救生艇計劃」、制裁香港金融。 據梁頌恆一方發放的相片，他本月初抵達美國後，過去一個星期曾與美國官員。國會議員會面，包括美國國土安全部副部長肯·庫奇內利（Ken Cuccinelli）及美國眾議員斯科特·佩里（Scott Perry）。 特區政府發言人回應指，根據《香港國安法》第29條，請求外國或者境外機構等實施條文所列的任何行為，包括對香港特區或者中國執行法律進行嚴重阻撓、並可能造成嚴重後果，或進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動等，均屬犯罪，警方會依法追究違反法例人士。

梁頌恆在今早的記者會上指，由於正值美國大選的敏感時刻，很多美國政客傾向能就會面保密，自己會適時公布在美工作的更多細節。

梁頌恆抵美後曾與美國國土安全部副部長Ken Cuccinelli會面，談及有關實施針對中港金融系統的制裁，以及收容港人的「救生艇計劃」；亦曾約見美國眾議員Scott Perry討論《國安法》實施後的香港人權狀況。他同時與西藏、維吾爾族、蒙古等流亡人士，一同向美國國會議員進行遊說。

梁頌恆稱，將於拜登的過渡團隊聯絡，期望聖誕節假期前後可作初步交流，以敦促拜登加強向中國施壓。他形容，過去與國會議員及政府官員的會面反應正面。