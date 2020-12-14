12港人潛逃｜朱凱廸引述官派律師　部分人最快農曆新年可獲釋回港

12名港人於今年8月涉潛逃離境，現時仍被扣押於深圳鹽田看守所。有當事人家屬前日（14日）召開記者會，反映早收到聲稱來自當事人的親筆信，其中有人要求家屬通過在港的代表律師，代為承認在港罪行。家屬質疑當事人是在壓力下提出以上說法。 協助12港人的前立法會議員朱凱廸今日（14日）於港台節目表示，現時家屬的確沒太多事可做，唯有寄望內地當局及早通知，讓家屬到內地聽審，勿作刁難。他又引述，內地官派律師對部分家屬提到，其實所涉的案件「不太嚴重」，最快明年農曆新年前後可以回港。

▼家屬較早前召開記者會情況▼

朱凱廸表示，約一個月前家屬陸續收到以當事人筆跡寫成的信件，提到有關案情事宜，但由於家屬委派律師被禁止和當事人見面，內地當局強行安排官派律師與當事人接觸，官派律師身份也相當神秘，聯絡家屬時只表示「你知我是誰」，無法憑一面之詞確定當事人是否在受到壓力下寫信。他坦言，現時對於家屬而言只是「有消息好過冇消息」。他提到，由於案件已交由檢察院考慮起訴，屆時官派律師可以看到法庭文件、公安審訊記錄，只能希望屆時家屬會收到完整訊息。

有關代為承認香港罪行的要求，朱凱廸表示家屬看見後感到愕然，因為12名當事人在內地只涉嫌犯下偷渡罪行，在香港的行為應與內地完全無關，不明白為何要同時處理在香港的審訊。他又指，根據官派律師的說法，當事人在被審問過程中，內容包括在香港的行為，有12次筆錄，擔心他們會因在香港的案件於內地被審訊，日後影響在港的官司。

朱凱廸又引述官派律師對部分家屬稱，其當事人所涉的案件「不太嚴重」，最多有期徒刑6、7個月，預計最快明年農曆新年前後可回港，只是涉及組織偷渡的被告，可能比較嚴重。

朱回應記者查詢時進一步解釋，目前只聽過一段官派律師的錄音說到「農曆新年」如此具體，另外也有幾封家書也提過當事人的罪行不嚴重，現階段可知的詳情就這樣。

朱凱廸坦言，現時家屬可做的事不多，目前案件正排期審訊，他們只能希望內地當局不要用其他方式令家屬屆時無法聽審，例如現時由香港到內地要隔離14天，當局應預早通知家屬，讓其有時間準備赴內地聽審。他又提到，入境處早前聲稱會代家屬轉交信件予當事人，但據12名當事人信中說法，他們完全沒有收過信，因此家屬對特區政府的態度十分失望。