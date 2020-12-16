葛珮帆引立會報告：西方國家有設量刑委員會　不影響司法獨立

不少建制派人士最近提出司法改革，民建聯立法會議員葛珮帆今(16日)引述立法會資料研究組的研究報告表示，部分西方國家設量刑委員會和投訴法官的機制，有關機制可獨立於司法機構的組織負責，當中包括法律界和非法律界人士，反映其建議不是天方夜譚。 葛珮帆希望司法機構和市民可仔細參閱和理解，以及作出理性討論。她強調稍後時間會去信司法及法律事務委員會，要求就是次研究展開討論。

葛珮帆希望司法機構和市民可仔細參閱和理解，以及作出理性討論。（資料圖片）

葛珮帆曾倡成立「監察司法委員會」、「量刑委員會」

葛珮帆早前提出成立「監察司法委員會」及「量刑委員會」，並要求立法會秘書處資料研究組研究其他國家的情況，研究地方包括英國、美國、愛爾蘭、南韓及南非等。

葛珮帆稱，香港的量刑機制欠公開透明，法官裁判未能做到公平公正。她提及，過去坊間有人認為設立「量刑委員會」會損害司法獨立，但她正是希望透過研究，讓公眾清晰知道有關機制可維護司法機構的公信力，並不是損害司法獨立。

周浩鼎：證量刑委員會可維護司法機構公信力和獨立性

民建聯周浩鼎表示，這次的研究可證明量刑委員會可以維護司法機構的公信力和獨立性，不會影響司法獨立，更可減少市民對司法機構的質疑。他認為司法機構可參考英國、美國和愛爾蘭等國家，設立獨立機制處理涉及針對法官的投訴。