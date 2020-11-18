陳文敏：若法庭判決不符政府意願就屬「不愛國」　港將失司法獨立

香港名譽資深大律師、香港大學法律學院公法講座教授陳文敏，今日（18日）在商台節目，回應國務院港澳辦常務副主任張曉明指香港是時候進行司法改革的言論。 陳文敏直言，司法制度應與時並進，故張的說法在宏觀角度而言是合理，但他擔心張曉明是要求香港司法人員及法官跟隨內地標準，強調法院判決會涉政治案件，若不符政府意願就屬「不愛國」，香港會徹底失去司法獨立。

香港名譽資深大律師、港大法律學院公法講座教授陳文敏。（資料圖片）

國務院港澳辦常務副主任張曉明，昨日（18日）以視像方式參與律政司舉辦的《基本法》頒布30周年網上高峰論壇。他致辭時引述前終審法院常任法官烈顯倫說法，指是時候進行司法改革；又指香港社會崇尚的民主、自由、人權等核心價值前，應加上愛國一詞。

香港名譽資深大律師、港大法律學院公法講座教授陳文敏今日（18日）形容，司法制度應與時並進是合理，惟他擔心說法是要求香港司法人員及法官跟隨內地標準，若日後判決不符政府意願，就被視為「不愛國」，屆時香港會徹底失去司法獨立。

陳文敏認為，判詞寫得愈清楚，大眾愈能明白案件及法例，而法院工作是判案及解釋法律，重申從無法官認為需要凌駕人大，一直都只是按法律而行，即使法庭判決後或帶來政治後果，但不可本末倒置，因為擔心有政治後果而影響法庭判決。

人民力量譚得志早前被控發表煽動文字及煽惑他人參與未經批准集結等合共14罪，控方要求案件交由《港區國安法》指定法官審理。陳文敏指，因涉公平審訊以及司法獨立原則，一般刑事案件控辯雙方都無權指定法官，否則會令人感到不公。