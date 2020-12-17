7.1案︱朱凱廸等8人准保釋　需交出護照　官：有社運案被告逃亡

前立法會議員許智峯在保釋期間以公務外訪為由離境，後來經丹麥潛逃至英國，社會有聲音認為此舉或令日後的保釋條件更收緊。 8名民主派人士被控涉嫌在今年6月30日及7月1日參與未經批准集結，包括前立法會議員朱凱廸、胡志偉、民陣召集人陳皓桓等，今日（17日）在西九龍裁判法院提堂應訊，各人均獲准保釋，但全部被沒收護照不准離境，每星期需到警署報到。 主任裁判官羅德泉指，留意到最近有社運案件的被告棄保離港，有人高調稱自己成功逃亡海外，亦有人稱會在當地提供協助，加大潛逃誘因，決定８人須交出護照，不可離港。案件押至明年2月8日再訊。

民陣召集人陳皓桓及前立法會議員胡志偉等8人，涉嫌在6月30及7月1日煽惑、組織或參與未經批准集結，案件今日在西九龍裁判法院提堂。八人手持橫額進入法院。

陳皓桓、胡志偉、區議員徐子見每人分別面對三項控罪。其中首項控罪指，三人連同社民連曾健成、區議員陳榮泰，涉嫌6月30日在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。

第二及三項控罪涉及陳皓桓三人，與朱凱廸、社民連梁國雄及鄧世禮。控罪指，六人在7月1日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一個未經批准集結。

許智峯在保釋期間以公務外訪為由離境，後來經丹麥潛逃至英國。（資料圖片）

另外，與許智峯、朱凱廸一同牽涉在立法會擲臭水控罪的人民力量陳志全，今日亦到警署報到。他接受查詢指，保釋條件由法庭定下，警署亦不能改變保釋條件，他的護照無被沒收。