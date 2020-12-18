新冠疫苗｜湯家驊：勿視國產為毒藥　港人不要其他省市會爭先恐後

第四波疫情持續肆虐，港府訂購的新冠肺炎疫苗最快下月到港，疫苗安全度備受關注，當中以中國製造的科興疫苗尤甚。 行政會議成員湯家驊今日（18日）在Facebook為國產疫苗護航，指全球能在疫苗還沒面世前，已免費為國民或市民安排，接種兩倍人數之疫苗的政府寥寥可數，香港可以做到的原因之一是有國家支持。他又稱，港人不要這些疫苗，相信國內其他地方會爭先恐後地爭取，反問「香港人過意得去嗎？」

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指科興疫苗技術有幾十年安全紀錄

湯家驊以「身在福中」為題撰文，對於本港有些人對接種國家研發的疫苗有很大保留，他稱應問自己一個問題：「世界上有哪個國家或地方，政府在疫苗還沒面世前已免費為國民或市民安排接種兩倍人數之疫苗？我想不到」，指香港是少數可以做到的地方。湯家驊指，是因為香港整體社會富裕、人數較少，以及有國家的支持。

對比港府訂購的另一款、由中國復星醫藥聯同德國BioNTech及美國輝瑞研發的mRNA核糖核酸新冠病毒疫苗，湯家驊指，mRNA疫苗是由全新但尚未經反覆長時間測試的科技研發；而科興的滅活新冠病毒疫苗，則採用傳統製造疫苗的方法研發，已有幾十年的安全紀錄。

他說，無論任何國家研發的疫苗，亦需經過嚴謹的臨牀測試及公開數據，受全球及同業有效監察；到港人接種時，已有數以百萬計的人率先接種了國家疫苗，「你便是看低國家的科技，也不應視之為毒藥」。

行政會議成員湯家驊。

嘆港人對內地有歧見

他又反問，中國有超過十四億人口。在眾多省市中，為何偏要討好香港特區的區區幾百萬人，港人不要這些疫苗，相信國家其他地方會爭先恐後地爭取，「香港人過意得去嗎？」湯家驊慨嘆，「有時真的想不通，究竟特區有些人的人生觀是什麼？為何對任何與國家有關的事會有如此大的抗拒和歧見？」

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