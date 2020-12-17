新冠肺炎疫苗｜梁志祥倡派5000元　吸引「人云亦云」市民接種

第四波疫情持續，港府日宣布引入兩款疫苗，包括內地科興、復星醫藥及德國藥廠BioNtech，預計最快下月到港，但連日來引起不少爭論，有人關注國產疫苗是否安全。 民建聯立法會議員梁志祥今日在電台節目（17日）向政府「獻計」，建議向接受疫苗的市民派發5000元，以鼓勵市民接種。他認為政府要加強宣傳，告知市民疫苗是安全，若提供鼓勵金，可以吸引「人云亦云」、持觀望態度的市民接種。 他認為汲取政府派發一萬元經驗，運作上不難，市民接種疫苗時填表即可申請。

料吸引大批的士司機接種

梁志祥昨日已提出設立獎勵制度，指政府只對確診人士支援5,000元，但並無推出任何獎勵計劃，鼓勵市民接種疫苗。他建議政府向接受疫苗的市民派發3,000元甚至派5,000元，以增加市民接種疫苗，相信會吸引大批的士司機接種。



他擔心若接種疫苗的人數，與早前普及檢測計劃般僅得100多萬人參加，成效不彰，但強調接種的疫苗必定要是安全。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

指政府防疫「唔湯唔水」

對於政府防疫工作，梁志祥在電台節目稱感到失望，形容是「唔湯唔水」，做不到很嚴厲，但亦非寬鬆，指澳門及台灣的防疫管控得好，將外地傳入風險堵截，指如果看不到重點，只能頭痛醫頭、腳痛醫腳，即使疲於奔命都解決不到問題。

他表示，今次疫情是由於政府防疫措施存在漏洞，認為除向直接受影響的行業提供援助外，亦應支援運輸等其他相關行業，否則失業率上升，影響社會穩定。 對於是否要實行全民檢測，梁志祥指，要市民配合，亦向市民提供食物及藥物，認為香港難以做到。