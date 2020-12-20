大律師公會下月改選　戴啟思卸任　消息：人權大狀夏博義擬接棒

香港大律師公會下月改選執委會，已破例連續擔任主席三年的戴啟思，按公會憲章規定，須卸任主席。隨選舉提名期展開，潛在接替人選開始浮面。 《香港01》接獲消息，資深大律師夏博義（Paul Harris）有意參選主席，從戴啟思手上接棒，他長期處理人權相關案件，曾創立「香港人權監察」，有「人權大狀」之稱。現任副主席葉巧琦擬尋求連任，現任執委沈士文亦有意參選副主席。 大律師公會前主席湯家驊認為，夏博義立場較温和，屬可接受的主席人選，「佢肯做就最好」。有建制派大狀稱，自戴啟思幾年前「出山」重掌公會後，偏保守的大狀認為公會趨向政治化，暫未聽到陣營內有人欲參選。

▼往年大律師公會改選情況▼

曾助法輪功成員打甩控罪 代表國安法被告

大律師公會改選提名期由12月17日開始，至12月31日結束。據悉，目前至少有3人有意報名參選，其中現年68歲的夏博義有意參選主席。

夏博義為公法及人權法專家，早於1976年在英國獲頒大律師資格，1993年來港，現於Denis Chang's Chambers執業，與資深大狀張健利、港大法律學院教授陳文敏屬同一律師樓。夏博義不少「代表作」均與涉及人權案件有關，包括2002年為靜坐而被控阻街的法輪功學員辯護，獲終審法院判勝訴。

他現時為被控《港區國安法》煽動他人分裂國家罪、有「第二代美國隊長」之稱馬俊文辯護，亦擔任社民連吳文遠去年涉非法集結案的辯方律師。

創立「香港人權監察」 曾支持郭榮鏗參選

夏博義一直活躍於香港人權活動，九十年代與陳文敏、戴啟思等人創立「香港人權監察」，並成為首任主席。他曾多次撰寫有關人權和示威權的書籍，最新著作是12月初出版新書《捍衞自由——和平示威簡史》 ，探討示威權及和平示威的理念，當中有篇章闡述去年香港反修例運動的源起、經過，以及對各地示威的影響。

夏博義於2012年曾支持公民黨郭榮鏗參選法律界立法會議員。在2018年大律師公會改選中，戴啟思陣營不滿時任主席林定國執掌的公會，在多項重要議題未有「及時發聲」，遂組成「星級名單」挑戰，成員包括資深大狀駱應淦、陳文敏等，夏博義當時表態支持戴啟思團隊。



夏博義於2006年晉身資深大律師，在資深大狀名冊中排第59，同年「升仙」的高浩文、譚允芝先後任公會主席。

湯家驊指，夏博義立場較温和，屬可接受的主席人選。（資料圖片/林若勤攝）

湯家驊指屬可接受人選 料公會作風難變

大律師公會前主席、現任行政會議員湯家驊表示，如果夏博義願意做主席便最好，形容他「唔係好激進嘅人」，雖然料其立場偏向示威派，但與其他人相比，屬可以接受的人選。

他說，近年大律師公會過份政治化，當社會越來越重視粵港澳大灣區發展，公會卻與內地關係處於最低點，期望日後公會避免政治化，並改善與內地關係。惟他估計，大律師公會並非主席一人可左右大局，料公會作風不會在短期內改變。

有建制背景的大律師則指，夏博義在法律界地位顯赫，執業時間比戴啟思還要長，而且長期處理人權相關工作，創立「人權監察」，認為對方立場「偏黃」，相信屬戴啟思陣營推薦的人選。該大狀指，自從3年前戴啟思組隊阻止時任主席林定國連任後，偏向建制或保守的大狀認為公會趨向政治化，已無興趣參與公會工作，現階段未聽到有人想參選挑戰。