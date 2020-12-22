民建聯調查：6成婦女聖誕願望身體健康　促推禁足令配合全民檢測

聖誕將至，民建聯今日（22日）舉行記者會，公布本地婦女的聖誕願望調查結果。調查發現，婦女對自己的願望最多是身體健康，佔受訪者中近6成；而對香港的願望，有近4成人希望經濟復甦及繁榮安定。民建聯立法會議員葛珮帆稱，市民因為疫情，今年的聖誕沒有往年開心，更出現「抗疫疲勞」的狀態，但呼籲大家要繼續留家齊心抗疫。 配合聖誕氣氛，葛珮帆及一眾民建聯成員戴上聖誕帽及聖誕鹿角出席記者會。明日54歲「牛一」的葛珮帆於會後更收到驚喜，獲黨友及助理送上草莓蛋糕。

民建聯於11月25日至12月4日，向772名本地婦女就聖誕願望進行網上問卷調查。對自己的願望方面，有64%受訪者希望身體健康，另外有3成選擇其他，包括減肥成功、找到男朋友、老公交家用等。對於政府願望，近2成人期望政府全力抗疫，而希望推行強制全民檢測及早日通關的則各有近1成。

民建聯建議，政府應改善社區抗疫訊息的發放，要做到「快速、準確、全面」，例如安排民政專員在疫情訊息發放及社區聯繫上擔當更大的統籌角色；另應就移送確診者及密切接觸者制訂更清晰的指引，避免再有在家等候隔離期間離世的個案發生。

另外，民建聯亦重申應盡快推行全民檢測，及盡早敲定「禁足令」的執行細節，讓市民全力配合；政府亦應向中央提出請求，再次派出核酸檢測支援隊，加大本地檢測能力。就新冠疫苗接種，當局應盡早籌備計劃，做到「早準備、早統籌、早公布」的原則。

即將54歲「牛一」的葛珮帆獲黨友送上蛋糕。

葛珮帆：證「張弛有度」不可行 政府應改善抗疫策略

葛珮帆表示，政府預料全民檢測需禁足4星期配合，但人口更多的內地亦不需如此長的時間，建議要尋求中央出手加大香港檢測量。她又引述商戶指，疫情反覆令營運經常停擺，寧願「長痛不如短痛」，反映政府「張弛有度」的抗疫方針，市民已經「頂唔順」，有需要改善。

民建聯副秘書長顏汶羽關注失業問題，批評「保就業」計劃全數資助僱主，未能確保公帑能幫助員工，要求政府往後的資助改為將一定比例給予僱員。他再次建議當局設立臨時失業援助金，為受疫情影響而公司倒閉或減薪的打工仔，提供短暫財政支援。