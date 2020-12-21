李偲嫣離世｜丈夫謝鋮浚確診新冠肺炎　梁美芬指謝屬無病徵確診

經民聯立法會議員梁美芬今天（21日）晚上在facebook表示，接獲李偲嫣丈夫謝鋮浚通知，指其檢測結果為陽性，現正被安排送往醫院接受治療。梁美芬提及謝鋮浚在本月10日將檢測樣本交往元朗容鳳書母嬰健康院，惟一直未收到檢測結果通知，在李偲嫣離世後三日半，政府才將謝鋮浚送往檢疫中心，並在翌日才採樣本做檢測，前後共花12日才找出一名確診者。

梁美芬批評政府差劣安排實在令人無法接受，又指以食衛局長陳肇始為首的抗疫團隊繼續做下去，如同意味疫症清零無望，反而政府的民望面臨清零，將市民對香港醫療系統的信心清零。

梁美芬接受《香港01》查詢時透露，謝誠浚目前情況穩定，屬無病徵確診。她提及謝誠浚早前與李偲嫣一同出現發燒等病徵，當時謝在服藥後情況好轉。梁美芬批評政府安排惡劣，現時已出現有人過身的情況，但政府仍沒任何重大檢討，強調應該要有人問責。梁美芬又指，若政府仍以現時態度處理嚴峻的疫情，情況實在令人感憂慮。