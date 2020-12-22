新冠肺炎︱網傳今公布封城禁進出香港　政府強烈譴責有人散播謠言

新冠肺炎疫情持續，網上有帖文聲稱，特首林鄭月娥今日（22日）將召開記者會，宣布更嚴厲防疫措施，包括所有人不得進出香港、堂食全禁等。政府今日下午發稿澄清絕無其事，譴責有人發放謠言。

網上昨日起流傳消息，指政府將公布「全面封關」。（網上圖片）

相關傳言其實自昨日起已開始流傳。內容提到，政府採取嚴厲措施防止病毒擴散，午夜起全面封關所有人不得進出香港，所有餐廳酒吧只可以外賣不能堂食，食肆／商場／超級市場／街市／商舖等每日只可營業至晚上8時，所有公共交通機構包括巴士港鐵只能服務至晚上9時，所有通宵交通工具暫停服務。

帖文又聲稱，午夜起行政長官授權全數紀律部隊人員包括民眾安全服務隊及醫療輔助隊，以及個別執法部門公務員採取執法行動，如有人不遵守相關法例或違反防疫令等隔離命令，將會立即拘捕以及檢控，為期14日，按需要再決定是否延長。此外未來7日全港所有僱主需減少上班人數及時間，最少安排一半員工在家工作。

政府今日下午發稿指，有關貼文的內容全屬虛構。政府發言人表示：「我們強烈譴責有人故意散播謠言，在這艱難時刻，希望市民都能同心抗疫。」

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