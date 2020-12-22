香港民研︱自稱「香港人」較半年前下跌6%　創兩年來新低

香港民意研究所今（22日）發布新一份香港市民身份認同調查結果，當中「香港人」身份的認同指數為79.5分，較半年前下降3.6分；「中國人」身份的認同指數較半年前上升0.3分至54.9分。 另外，有44%受訪者自稱為「香港人」，與半年前相比下跌6%，是自2018年12月以來新低，而自稱為「中國人」的受訪者佔15%，亦有14%受訪者自稱為「香港的中國人」的受訪者，兩者均創2018年12月以來新高。

香港民研調查顯示，44%受訪者自稱為「香港人」，與半年前相比下跌6%，是自2018年12月以來新低。(香港民研網上直播截圖)

香港民研於12月初以電話訪問約一千名18歲或以上香港居民，沒有涉及身分對立問題的獨立評分結果顯示，無論是按認同感、重要性或認同指數排名，「香港人」身分均繼續排名首位，其後是「亞洲人」、「世界公民」、「中華民族一分子」、「中國人」和「中華人民共和國國民」。



與半年前相比，只有「香港人」身份的各項指標錄得明顯下跌，當中認同指數由半年前83.1分下降3.6分至79.5分，而「中國人」的重要性評分創2008年有紀錄以來新低，以十分為滿分，只有5.5分。

調查同時要求受訪者在「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」和「中國的香港人」中選擇自己最認同的身份，當中最多人選擇「香港人」，佔44%，但與今年六月的調查相比下跌6%。其他三個選項的變化不大，25%受訪者自稱為「中國的香港人」；15%自稱為「中國人」；自稱為「香港的中國人」有14%。

鍾劍華指出，「香港人」與「中國人」身份並非互相排斥。(資料圖片)

鍾劍華：主流論述將「香港人」與「中國人」排斥

美國華盛頓大學社會學博士鍾偉強表示，身份認同是相當主觀的概念，例如大家對「中國人」的定義也有分別，香港自回歸後「中國人」身份認同下降，除了可能因為市民實際上越來越不認同中國人身份外，也有可能因市民對「中國人」的定義有改變，回歸前市民或從文化上理解「中國人」，隨回歸後「中國人」一詞慢慢成為了政治化的概念。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華說，2008年認同「中國人」身份的市民較認同「香港人」身份的略多，但現時認同「香港人」身份的較認同「中國人」身份的高出25%，這轉變值得大家深思。他指，認同「香港人」身份與認同「中國人」身份沒有排斥性，但現時很多論述往往有趨勢將兩者排斥，令到自稱是「香港人」變得像「搞本土主義」、「分離主義」，認為這趨勢是掌握着香港主流論述的政權和媒體所造成。