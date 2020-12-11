建制倡市民強制使用安心出行App　民研調查指近半市民反對

新冠肺炎疫情反覆，港府推出「安心出行」應用程式，呼籲市民自願使用，記錄出行情況，以便追蹤提醒曾到確診者出沒地點的市民。有建制派議員批評自願性質欠成效，建議政府要求商場、食肆人流較多的地點，必須安裝程式，市民進內需掃二維碼，惟政府表示現時無計劃強制要求特定場所、市民使用。 香港民意研究中心於12月7日至10日以網上問卷形式訪問了8,231人，就港府應強制本港市民使用「安心出行」應用程式以記錄出行地點，否則不得進入指定處所的建議，詢問受訪市民有多支持或反對該建議，結果今日（11日）發佈。調查顯示，合共有48%受訪市民反對港府應強制本港市民使用「安心出行」應用程式，支持該建議的則佔35%。

工黨東區區議員麥德正表示，觀察到即使店舖貼出「安心出行」二維碼，但大部份市民都沒有使用。（資料圖片）

而以政治陣營劃分，7,483名受訪的民主派支持者之中，合共84%受訪者反對港府應強制本港市民使用「安心出行」應用程式，支持的民主派支持者只佔3%。至於748名非民主派支持者當中，支持港府應強制本港市民使用「安心出行」應用程式的有54%受訪者，反對的則佔27%。

工黨東區區議員麥德正表示，觀察到即使店舖貼出「安心出行」二維碼，但大部份市民都沒有使用。他認為市民之所以反應冷淡，是由於自去年港府提出修訂逃犯條例以來，民情對政府越加不信任，因此民眾對使用會透露個人資料的資訊科技非常小心及警惕，又指在社區內亦聽到市民的批評甚至沉默的抵制。麥德正認為，即使是信任政府的市民，亦無法養成使用「安心出行」二維碼的習慣，或者會出現不熟習使用手機的情況，如果不使用「安心出行」就無法進入某些處所，對他們而言亦會造成不便，質疑該政策的效用。

另外，香港民意研究中心於12月3日至10日以網上問卷形式訪問了8,054名自結組群成員，調查市民對政府應對新冠肺炎的表現的評分。調查顯示，有67%受訪市民不滿政府應對新冠肺炎的表現，不滿率比上次調查低1個百份點。表示滿意政府應對新冠肺炎的表現的市民則佔21%，滿意率與上次調查相比低1個百份點。