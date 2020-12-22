01分析︱區議會有可能大洗牌　泛民主導或變建制「復活」

根據《香港01》今晚（22日）報道，全國人大常委會正處理公職人員宣誓問題，大批民主派區議員或面臨被DQ（褫奪）。 消息人士認為，政府稍後將根據上述準則，有可能DQ逾百名遍布18區區議會的民主派區議員。在DQ後政府可能將不會安排補選，而是破天荒委任地區人士取而代之。 現時18區區議會中，民主派掌握其中17區的主導權，區議會正副主席一職均在其手中。在政府委任「大變天」後，料最少有三區被翻盤，改由建制派人數佔優，奪回區議會的主導權。

民主派在去年11月的區議會選舉大勝，452個民選議席中，民主派手握385席，奪得17區區議會的主導權，只有離島區議會仍由建制派主導。其中在黃大仙區議會，更由民主派全數取得議席；至於在大埔區，除了2個當然議席，19席直選全由民主派取得。

一旦有大量民主派區議員被DQ，政府本須進行補選，但此做法會引起新一場地區大型選戰，北京或會出招改變「路線圖」，做法不外乎兩個，一是任由遺缺一直騰空至今屆任期結束，一是由港府任命地區人士「替補」職位。現估計後者機會較大。

港府若破天荒DQ逾百名民主派區議員，並將委任建制派人士填補空缺議席，在部分建制泛民人數比例相近的區議會中，建制將很大機會重奪控制權。

泛民、建制在九龍城區議會議席較接近。（資料圖片）

區會與政府關係劍拔弩張

根據18區統計數字，除了離島區外，現時九龍城區的泛民、建制比例最接近，分別有15名民主派及10名建制派區議員，只要政府DQ區內3名民主派，建制派就可奪回區議員正副主席一職。另外在灣仔區，現時13席中民主派手握9席，建制派則有4席，若政府DQ區內3名民主派，建制派將重掌議會。

北區區議會亦是泛民建制比例較接近的一區，22席中有15席由民主派掌握，其餘7席在建制手上。若政府DQ區內5名民主派，建制派就會重奪議會主導權。至於在其他區份，由於兩者比例差距較遠，除非政府大舉DQ泛民，否則翻盤的機會不高。

+ 2 + 2 + 2

事實上，自民主派主導區議會後，區議會與政府關係變得劍拔弩張。以數字上看，各區民政專員在區議會會議上離席近百次，民政處曾裁定逾160項議程屬「越權」。民政事務局局長徐英偉早前接受《香港01》專訪時亦表示，區議會「有少少失咗效」，需檢視「將來俾幾多權力佢哋（區議會）」。

徐英偉當時更坦言，看到區議會愈來愈多「政治化操作」，只有非民主派主導下的離島區議會「運作得幾好」，政府需重新檢視未來區議會發展。