政壇諸事町｜騙徒WhatsApp假扮單仲偕呃錢　區議員醒目無上當

近日有騙徒在WhatsApp冒認多名區議會主席行騙，民主黨南區區議會主席羅健熙、民主黨九龍城區議會主席蕭亮聲先後被冒認，民主黨司庫、葵青區議會主席單仲偕近日也成為了騙徒冒認的對象。 葵青區議員梁志成昨天（24日）表示，一名自稱「單仲偕」的人向他發送Whatsapp訊息，「單仲偕」着他「聽日十點半到我寫字樓」，其後更稱有親戚在大陸醫院做手術，急需六萬元人民幣。同類型電話騙案屢見不鮮，梁志成當然不會上當，更斥電話行騙無日無之，呼籲大家不要中伏。

騙徒假扮「單仲偕」的對話紀錄

梁志成：電話行騙無日無知

梁志成在Facebook上載與「單仲偕」的WhatsApp對話紀錄，起初「單仲偕」着梁成「聽日十點半到我寫字樓」。翌日早上，「單仲偕」稱在寫字樓有事行不開，稱有親戚在大陸醫院做手術，需要梁協助他匯錢到一個由黃菊持有的銀行戶口。梁志成見狀即反問：「點解唔係姓單？」騙徒則反駁：「呢個係我親戚戶口」

未有上當的梁志成批評電話行騙無日無知，笑言：「我好有耐性同佢磨咗半日，條友見勢色唔對即刻del咗張相，大家要小心唔好中伏呀。」真正的單仲偕隨即在Facebook澄清，列出自己和助理的電話號碼。

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騙徒現假扮楊彧

騙徒隨後又假扮民協深水埗區議會主席楊彧，楊在Facebook澄清，笑言：「一睇就知唔係我style」，又說：「一睇就知唔係我style，好彩現階段『假主席』都係send訊息俾同區議員，相信大家都有才智分真假。」

九龍城區議會副主席鄺葆賢亦是受害者之一，她說：「年近歲晚，務必提防各類騙案」，又笑言：「扮咩啫，劈頭一句叫人聽朝到，咁無禮貌嘅。」

騙徒隨後又假扮民協深水埗區議會主席楊彧。(資料圖片)