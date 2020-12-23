政壇諸事町︱周柏豪批黃之鋒求外國制裁　感激做中國人要聽阿媽話

藝人周柏豪在去年反修例示威期間，呼籲網民登記做選民，被內地網民批評是「港獨」，捲入政治風波。沉寂一排的周柏豪近日大讚內地抗疫表現，稱「不得不心存感激自己身為一個中國人」，引來網民熱議。 周柏豪接受「阿叻」陳百祥訪問時重就稱，女兒出世後，自己變得更有責任心和使命感，樂意承擔為人父母的責任，而為下一代灌輸正確的價值觀。 提到2014年曾與前香港眾志黃之鋒合照，周柏豪即「割席」，稱當時不認識對方，只是身為歌手，尊重嘉賓合照要求。

周柏豪曾在社交媒體上發佈過與黃之鋒的合影。（中間為周柏豪、右二為黃之鋒）（網上圖片）

批評示威者打爛商店



被問到黃之鋒呼籲外國制裁中港官員，周柏豪稱不認同黃之鋒理念和做法，「就好似阿媽同個仔嘈交，無理由搵隔離師奶來打自己阿媽，點都係要同自己阿媽和解先，聽阿媽話，做一個孝順仔係應該的事情」，此說被陳百祥稱讚「幾好比例（喻）」。

周柏豪稱，反對一切形式的暴力，「我很怕見到，對幾十人圍住一個人嚟打，以及打爛晒人哋心血」，摧毀別人的事業和財產，稱這是不合法，「絕對無法認同」。

對於近年提人提倡「港獨」，周柏豪指，部分青年未必太了解內地過去多年的發展，造成誤解，「希望之後他們能明白，除了香港以外，有很多地方都在默默耕耘，作為中國香港人，不應該擾亂自己的家園。」