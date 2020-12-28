政壇諸事町︱李梓敬、黃秋生隔空罵戰　黃爆粗：唔好借我出名

欲轉型KOL的新民黨成員李梓敬、金像影帝黃秋生，兩人理應「大纜都扯唔埋」，但近日竟在網上隔空對罵，所為何事？ 原來台灣藝人范瑋琪近日被翻出針對台灣限制口罩出境的爭議言論，再度成為輿論攻擊焦點，李梓敬近日於YouTube片段中，將事件拉到黃秋生和另一藝人杜汶澤身上，指二人「忘恩負義」，有份批評范瑋琪。 黃秋生昨日（12月27日）在社交網上「還拖」，以大量粗口指罵李梓敬，批其借自己出名。

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范瑋琪年初言論被轟 李梓敬：她是仗義執言

事緣年初新冠肺炎疫情初期，全球口罩供應緊張，台灣行政院於1月底下令暫停出口口罩一個月，先應付內需。近年於中國內地發展的范瑋琪當時不滿台灣限制出口口罩，在fb私人帳戶指蘇貞昌是「狗官」，批評政策是「低俗沒人格的臭流氓行為」，但言論遭網民圍攻，事後范瑋琪形象受損，並一度「神隱」大半年。

至近日，范瑋琪再度公開露面，並在社交網上重提此事，稱「我道歉無數次，沒有一天不活在懊悔裡」，承認當時說話不得體，不了解台灣自身需要。但貼文內容被發現曾多次修改，第一次的版本提到「我這一整年並沒有去內地工作」、「我也沒有再去內地唱歌工作」；第二次編輯刪掉「內地」兩字，但仍留下「賺人民幣」的字；直到第三次才將大陸相關詞刪掉，卻又被部分網民質疑誠意。

李梓敬前日（12月26日）於其YouTube頻道片段中，以「親中女星身敗名裂，杜汶澤黃秋生恩將仇報？」為題評論事件。他稱台灣於疫情初期口罩生產「過剩」，但不肯出口，導致香港人要在凌晨排隊買口罩，相當「自私」。不過他在片中未有提供數據以及客觀標準，解釋台灣疫情於初期口罩如何「過剩」。

隨後李梓敬又翻出2月杜汶澤評論香港口罩荒、批評范的帖文，以及黃秋生的和應。他認為范瑋琪（暱稱為范范）當時是「為香港人講說話」，指摘台灣行政院的行為：「有位台灣女星，仗義執言，幫中國人講說話，但深黃藝人黃秋生、杜汶澤竟然恩將仇報，搞到呢位女星身敗名裂」。李又稱，罵范瑋琪的網民都是「支持台獨」，黃秋生、杜汶澤的言論是「欺凌弱質女流」。

黃秋生9句粗口回敬

黃秋生則於昨日在fb留言大罵：「（李梓敬）你Ｘ嗡（噏）冇人聽就唔好借我出名啦，乜Ｘ嘢范范呀？邊Ｘ個嚟㗎？……」整段話夾雜了至少9句粗口。

黃秋生過往不時就時事議題發言，和杜汶澤一樣，是被認為政治立場親民主派的演藝界人士。他近月已將工作重心轉移到台灣，亦因如此，在黃秋生帖文下方，有台灣網民表示看不懂其口語，要求「翻譯」；亦有香港網友建議黃秋生拍片反擊。

李梓敬於去年區議會選舉連任失敗後，轉戰網上平台、轉投新民黨，通過發表「深藍」的政治評論累積深藍支持者，現時YouTube頻道有28.3萬名訂閱者。不過部分言論具爭議性，例如近日曾翻出政府專家顧問袁國勇半年前對新冠疫苗的言論，引導網民「留四個字」辱罵袁；他又曾分享一則聲稱「612人道支援基金」戶口被凍結的截圖，稱「又有人冇糧支了」，但其後被揭屬假消息。