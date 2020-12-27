【政壇諸事町】陳克勤訪警犬訓練基地　成功為狗狗爭福利

世界各地的警隊都會設有警犬隊，協助執法工作，香港都不例外。民建聯立法會議員陳克勤早前參觀了沙嶺的警犬訓練基地，更同兩批警犬隊自家繁殖的幼犬互動，認識這群不求回報，一直服務香港的好伙伴。

警犬出勤裝備 又多款式又有型

根據資料，現時警犬隊有二百隻狗仔，其中一百三十隻正在服役中，多數是牧羊犬、德國狼狗、洛威拿、史賓格、拉布拉多等類別，一般服役七年左右。由於警犬工作近年危險性增加，陳克勤早前向「一哥」警務處處長鄧炳強要求為警犬增加裝備。影片還逐一介紹了，原來警犬的出勤裝備都唔少，包括：眼罩，用作避免沙石及碎片入侵眼睛，亦可防UV；保護鞋，可免狗隻被玻璃碎片割傷及防止在高溫地燙傷；戰術背心，方便捉住狗隻及帶離危險現場，以及附設識別閃燈，在昏暗環境下工作更安全；耳罩，避免警犬受周遭巨響影響；另有犬隻專用急救包和空間擴大了的口罩等。

陳克勤又逐一介紹了警犬訓練基地內的不同設施及場地，基地內可謂包羅萬有，設備一流。

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為退役警犬爭取退休醫療福利 新已婚警察宿舍可飼養退休警犬

年紀大、機器壞。狗隻亦一樣，同樣會受歲月洗禮。陳克勤介紹稱，警犬屬工作犬，退役後身體機能衰退較快，醫療開支成為領養者的財政負擔，所以他已向政府提出，要求為退役警犬提供退休醫療福利。他又稱，本來紀律部隊宿舍一律不准養狗，包括退休警犬，這對領犬員來說是一大困擾，亦是一大遺憾，而據克勤講，現在警方已應他們的要求，准許新的已婚警察宿舍可飼養退休警犬，算係新進步喇。