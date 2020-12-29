12港人潛逃｜10人明早宣判　鄒家成引官派律師：部分判7個月以下

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，至今仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院上星期四正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴，案件昨天（28日）在深圳鹽田人民法院正式開審。 鹽田法院昨天發聲明，稱法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕等人偷越邊境案，法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見，案件將「擇期宣判」。《文匯報》報道指10名被告當庭認罪，希望法庭從輕處罰。 「12港人關注組」表示，今天（29日）早上有家屬接到官派律師電話，指其中10人將在明早10時30分宣判，但關注組未能向法院核實消息，有關兩位未成年人的聽證日期則尚待通知。

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鄒家成：官派律師指大家「表現好好」

「12港人關注組」成員鄒家成確認，被控者的官派律師向家屬透露，指被扣內地港人有機會被判囚7個月以下，暫未清楚另外兩名未成年被扣者有何安排。

鄒家成在Facebook撰文，引述官派律師指，「大家昨日開庭『表現好好』」，明又提到官派律師表示明早10時30分將會判刑。鄒批評指，官派律師所謂的「表現好好」，應該是指被扣港人「認罪」、「不對抗」、並「滿足中共所有要求」。

朱凱廸：當局防止家屬北上探監 料12人很快回港

深圳鹽田法院昨發稿指，有港籍人大、政協及家屬等人聽審，但家屬昨日開記者會，其中被告鄧棨然弟弟稱，12名港人的家屬一直有互通訊息，惟眾家屬都不知道有親屬能夠聽審。



協助家屬的大律師鄒幸彤今早在電台節目指，根據內地《刑事訴訟法》，人民法院審理公訴案件，應當在受理後二個月以內宣判，至遲不得超過三個月。不過，她稱於該法同時提到如經上一級人民法院批准，日期可以延長三個月。

前立法會議員朱凱廸在Facebook指，昨晚記者會上他推測10人在宣判後，將會很快被送回香港（例如14日內，另外2人則不作起訴），「目的是防止家屬北上探監『製造事端』。如果真的在明日宣判，12人可能很快回港。」