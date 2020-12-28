12港人潛逃｜家屬指律師拒透露資料　譚耀宗：出面的人不知安排

12港人涉嫌偷渡跨越離境時被內地公安拘捕，在鹽田看守所扣押，案件今天（28日）下午在深圳鹽田人民法院閉門開審。全國人大常委譚耀宗今天在商業電台節目《在晴朗的一天出發》表示，內地當局安排不能完全和香港比較，「至於如何安排，我們出面的人不知道，或許有他的理由也說不定」，又說如果不服裁決可以上訴。 其中一名被捕者鄧棨然以組織他人偷越邊境罪被起訴，他的弟弟在節目上指，官派律師以核實不到其身分或很忙拒絕向家屬透露案件資料。他體驗到維權人士面對不公義的慘況，形容特區政府「廢」，除了入境處轉交信件之外，並沒有做過甚麼。

全國人大常委譚耀宗表示，內地當局安排不能完全和香港比較，「至於如何安排，我們出面的人不知道，或許有他的理由也說不定」。（資料圖片）

對於案件閉門審訊，全國人大常委譚耀宗表示，內地當局有其安排，程序有其規定，不能完全和香港比較，「至於如何安排，我們出面的人不知道，或許有他的理由也說不定」。被問到是否履行「陽光司法」，他指相關方式比以前有很大進步，今次案件特殊，如果不服裁決可以上訴。

其中一名被捕者鄧棨然被當局以組織他人偷越邊境罪起訴，他的弟弟指，官派律師以核實不到其身分或很忙等官腔理由拒絕向家屬透露案件資料，他形容官派律師態度很怕，像是做了虧心事。

案件三天前安排今天閉門審訊，鄧先生表示「無得擔心」，知道很多被控人士會認罪。他指，直系家屬不能旁聽，希望美國領事可進內旁聽，在沒有直播和轉播下，期望當局透過文字讓家屬知道審判內容。

他對於整個過程感到無助，不相信對內地司法程序，「你上面又話要陽光司法，由最初到尾跟你規矩，但你而家都唔跟自己規矩。唔知可以點做，我跟你規矩都無用」。他指自己親身體驗維權人士面對不公義的慘況。他形容特區政府「廢」，除了入境處轉交信件之外，並沒有做過甚麼。他表示按照慣例，判刑十天後，無人上訴就可以探望被捕人士。

12港人涉嫌偷渡跨越離境時被內地公安拘捕，在鹽田看守所扣押，案件今天（28日）下午在深圳鹽田人民法院閉門開審。（資料圖片）

至於人大常委會第24次會議日前閉幕，譚耀宗表示，會議上未有討論本港區議員資格和特首選舉委員會的問題。他聽到有意見認為現時區議員有很多問題，不放心他們參與選委會，有人在記者招待會指出他們的不當不是，如何處理有不同講法，討論的時候會再提出，現階段先聽意見。