傳遭警通緝　張崑陽宣布斷絕與家庭往來：海外政治工作只有我負責

《港區國安法》自6月底實施，多名社運人士相繼宣布流亡，據報警方已就涉嫌違反《國安法》通緝約30名身處海外人士，包括前立法會議員許智峯、羅冠聰、梁頌恆、前民間外交網絡發言人張崑陽等。 身處海外的張崑陽在Facebook表示，自離開香港後，已預到政權會以此報復和抹黑，以進一步孤立和打壓國際線的發展空間。 張崑陽稱，面對報復他不想牽涉身邊人，重申所有海外政治工作只有他一人負責，並正式宣布斷絕與家庭往來，「餘下日子，只能盼望至親體諒並平安一生。」

張崑陽指，面對政權的報復他不想牽涉身邊人，重申所有海外政治工作只有其一人負責，並正式宣布斷絕與家庭往來。 （資料圖片/張浩維攝）

曾任民間外交網絡和大專學界國際事務代表團發言人的張崑陽，自去年開始多次赴海外游說，以及撰寫多份制裁名單。他今年7月參加民主派立法會初選並勝出，至8月據報已離開香港。

張崑陽在Facebook發文稱，面對打壓、戰友被捕和流亡，難免會失落和氣餒，但認為不用過份懷憂喪志，又指即使被通輯，但無改繼續秉承「香港人不滅」的反抗意志。他稱在海外延續國際倡議工作，為香港爭取民主自由。

+ 2 + 2 + 2

「離開香港絕不好受」

張崑陽又指，通緝意味未來要走到天涯海角，但他不得不承擔這代價，繼續昂首前行。「離開香港絕不好受，鄉愁和內疚感在每個夜闌人靜的晚上都會紛湧而至。」他強調，流亡過許或是艱辛，「但可以回報鄉土之恩，儘使要孤身走我路，是痛苦卻也自豪。」

張崑陽早前被警方控告在今年六四集會中，涉干犯「參與未經批准集結」罪。他在《港區國安法》生效前辭任民間外交網絡發言人，並宣布解散組織。其他張崑陽表示已流亡海外，但未有透露身處的地方。