自由黨調查：六成受訪者願接種疫苗　倡選擇國產疫苗者北上可免檢

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前購入3款新冠疫苗，預料於明年初可開始為市民接種。自由黨調查發現，近6成受訪者計劃接種疫苗，而贊成立法強制全民接種、贊成讓市民自行選擇哪款疫苗均過半數。 自由黨促請政府提供更大誘因，吸引市民接種，例如接種者可獲放寬防疫措施，或選擇中國疫苗的人到內地可免檢疫。 四名自由黨立法會議員今日（30日）均表示願意接種，被問到會選擇哪款疫苗，張宇人和鍾國斌均稱「有乜嚟就打乜」，對政府的選擇有信心；邵家輝明言會打中國疫苗，而易志明則未有表態。

四名自由黨立法會議員邵家輝(左二起)、張宇人、鍾國斌、易志明及邵家輝均表示願意接種新冠疫苗。 （翟睿敏攝）

自由黨於本月12至27日電話訪問了2,691名市民，調查發現近9成受訪者知道港府已購入3款疫苗，有近6成計劃接種。計劃接種的受訪者中，贊成立法強制全民接種，及贊成讓市民自行選擇哪款疫苗均過半數；而期盼可自行選擇的市民中，有近64%受訪者會選擇中國研發疫苗。

張宇人建議，政府應讓運輸、飲食及表列處所等高危行業優先接種疫苗，並考慮完成接種後放寬食肆營業至12時及4人一枱。鍾國斌就指，仍有4成人對疫苗持觀望態度，政府應為市民提供更多疫苗資訊。他又稱，有6成人願意接種已經能夠起群體免疫作用，希望港府可與廣東省政府協商，接種疫苗後容許免檢疫往來，以恢復經濟活動。

新年將至，自由黨向大家展示新一年的願望是「人人有工開」、重啟經濟、疫情「清零」及恢復通關。張宇人就笑指自己的願望，是晚上可外出用膳。

鍾國斌批專家倡禁營業：唔係個個幾十萬月薪

有意見認為政府抗疫不力，官員應該問責，身兼行會成員的張宇人稱理解，指相比中澳台的抗疫表現，香港的確較為遜色，但對比其他國家又並非「曳得咁緊要」。

鍾國斌就將矛頭指向政府專家顧問，批評他們完全不理解大眾生計，「唔係好似佢地個個幾十萬月薪」，斥責專家「講一句就叫人唔好開工」，有少許不負責任，政府亦不應只聽專家意見。