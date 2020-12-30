新冠肺炎｜港大研究：7幢樓宇爆疫或涉排水系統問題　促政府檢視

新冠肺炎疫情持續，連月來多個屋苑爆疫，涉及不少舊式屋邨。港大工程學院教授及機械工程系主任梁耀彰指，至今有7幢住宅樓宇病毒傳播個案，懷疑與排水系統有關，導致一共63人確診。他指出，港大一項研究顯示，確診者排便後，糞便內的病毒，或可經排水系統傳播至其他單位，促當局檢視舊式屋邨的排水系統設計，市民亦應保持U形隔氣彎管有注水，以免病毒傳播。

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港大工程學院教授及機械工程系主任梁耀彰今日（30日）於「創新科技嘉年華2020」的網上講座，講述新冠肺炎病毒於污水管內傳播的隱藏風險。他指出，至今有7幢住宅樓宇傳播個案，懷疑與排水系統有關，包括最先爆發相關個案的青衣長康邨康美樓、3月時的大埔富亨邨亨泰樓、6月時的瀝源邨祿泉樓、以及12月份接連爆發的葵盛西邨、麗晶花園、東頭邨貴東樓，以及彩雲邨明麗樓個案，有關個案合計一共63人確診。

梁耀彰今日（30日）於「創新科技嘉年華2020」的網上講座，講述新冠肺炎病毒於污水管內傳播的隱藏風險。（「創新科技嘉年華2020」的網上講座截圖）

梁耀彰指，早前港大於瀝源邨祿泉樓展開追蹤氣體測試，利用稀有氣體作測試，了解該氣體在首宗確診個案單位，會否傳播至其他確診個案單位的廁所，期間量度沖廁前，及沖廁後相關單位的稀有氣體濃度。他表示，即使確診單位沒有沖廁，其他單位的洗手間都可量出稀有氣體，證明排水系統有漏氣問題。他續指，最先確診患者居於812號單位，而祿泉樓10號及12號的單位之間，原本設有排氣管，但出現確診個案單位，因不同原因，缺少了排氣管，而且U形隔氣彎管乾涸，相信是病毒傳播元兇。

梁耀彰又指，病毒的氣溶膠可通過排水系統通風管，排到屋頂的開端口，之後在順風和擾流效應下，病毒可被帶回大廈的高層單位，並不一定只影響下層單位。

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除祿泉樓的個案，梁耀彰指，年初廣州亦曾爆發相類個案，出現9宗確診，當中涉及3個垂直相連單位。他又指，2003年「沙士」的淘大花園個案，亦涉及同類問題。他表示，現時本港不少樓宇排水系統，仍沿用半世紀前設計，促相關部門留意；市民亦需注意U型隔氣彎管會否乾涸，以免病毒傳播。