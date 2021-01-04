新冠疫苗︱藥劑師學會：不鼓勵接種兩針不同藥廠疫苗　

新冠肺炎疫情全球肆虐，近日有美國媒體指出，英國政府修改疫苗指引，可混合注射兩款不同新冠疫苗，英國政府其後澄清這只是「極為罕有的情況」的做法。事件令人關注，稍後供應香港的疫苗是否有此可能。 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（1月4日）於商台節目上表示，理論上如果兩種疫苗產生抗體的抗原一樣，混合接種有機會可行，但不會鼓勵香港市民這樣做，目前也未有確切臨床科學數據證明效用如何。

崔俊明表示，沒有臨床試驗確立混合打不同款疫苗是否有效及安全。（資料圖片）

至今沒有臨床試驗確立混合疫苗的效用及安全性



崔俊明表示，站在藥劑師角度一般不會鼓勵市民打兩劑不同藥廠生產的疫苗。他指，理論上如果疫苗產生抗體的抗原一樣，有機會可混合接種，例如復星及阿斯利康疫苗，雖然用不同技術製造，但由於都是利用新冠病毒S蛋白作為抗原，刺激免疫系統從而產生抗體，勉強有機會可以混合接種。不過他強調，至今沒有臨床試驗確立混合疫苗的效用及安全性。

他又提到，英國有此安排，相信因為當地的疫情非常嚴重，而且人口規模約6,700萬，疫苗供應不足，可能導致某些地方居民無法就相同疫苗打兩針。在香港，按政府說法潛在疫苗供應有約3,000萬劑，相信未至於會有嚴重短缺的情況。