拆局︱市民「用腳投票」不信林鄭政府有力抗疫？疫苗戰成救亡關鍵

踏入2021年，本周末（1月2日、3日）深圳灣口岸大排長龍、等候過關須整整半天，屬近一年少見的「奇景」。這除了因為港人北上現時須「14+7」社區管理隔離的「高規格」安排，須提早北上過農曆新年，亦有政圈人士認為某程度上是港人對港府抗疫表現的「用腳投票」，估計相當部分人想順道北上「避疫」，在內地捱過「隔離期」後外出慶節比在港更輕鬆、更安全。這對於正深陷抗疫苦戰中的特首林鄭月娥內閣而言，不啻個很大的警號。 由11月底發表施政報告後宣稱「我已經重拾信心，從前的我回來了」，到第4波疫情擴散並受跨黨派批評，林鄭受到的攻擊似乎沒有停止過。而林鄭近半個月的動作亦有明顯增多，先是一反常態為沙田乙明邨明恩樓下達「小區清零」目標，近日更罕有「訪問」行政會議召集人陳智思，大談保育政績、防疫等工作。種種跡象顯示，林鄭似有冀「力挽狂瀾於既倒」之意圖。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，林鄭面對建制派愈來愈猛力的攻擊，動作增多是自然之事，料她想「化被動為主動」，在潛在的特首「跑馬仔」中取得先機。他又預期，一條與抗疫相關的未來戰線，對於林鄭整個佈局會有關鍵影響……

建制派攻擊規模空前至今未見「收口令」

林鄭月娥於11月底施政報告答問會中，公開否認報告帶有連任的目的，惟話雖如此，掌權者到了任期中後段，豈會無部署爭取「冧莊」之心？偏偏在此重要時刻，新冠肺炎疫情爆發第4波，政府檢疫政策被揭出漏洞，檢測工作亦做得不足，同時惹來民主派及建制派的批評。於香港民研最新發表的2020年年終民望中，林鄭評分亦由11月底的33.5分（修例風波後新高），大幅回落至29.7分，多名學者和政界人士都相信與第4波疫情、政府受跨黨派攻擊有關。

過往，建制派亦會批評政府，但批評到某個程度，許多時候會收到「封口令」，被溫提收手或減低火力。例如前年年初長者綜援門檻一役升級為政治風波，建制派初時罵政府也相當兇狠，但據報其後多名建制中人都收到電話，為事件降溫。有時批評過了火位，甚至須付出代價，例如自由黨榮譽主席田北俊，於2014年傘運期間建議時任特首梁振英考慮辭職，其後被中央撤去全國政協委員職務，當時就有揣測指，由於違反當時北京「保梁」以穩大局的主旋律。

不過，今次親中陣對林鄭的「攻勢」自11月以來從沒停止，批評者層級、內容也不斷提升，由外圍「梁粉」屈穎妍、馮煒光等，到建制派政黨、全國政協委員張志剛，再到全國政協副主席梁振英都加入戰團。一鼓來自親中陣營，攻擊林鄭的勢頭，似乎一發不可收拾。這至少反映了一件事，有關方面至今像以往般，出手「喝停」批評林鄭的雜音。

「昔日的我回來了」反映強勢？真相或許恰相反

亦因如此，林鄭於11月底發表過施政報告後，向媒體表示「昔日的我回來了」，有人一度解讀為對連任充滿雄心壯志。但經過一個月的觀察，真相或許恰恰是相反的版本——她意識到危機在前，要做勢為自己壯膽。

尤其9月普及社區檢測參與人數不理想、特區疫情遲遲無法斷尾，政界已廣泛流傳中央對林鄭的抗疫表現有所微言。其中最多的一種說法，指九月份俗稱全民檢測的「普及社區檢測計劃」，最終178.3萬人接受採樣，北京覺得參與人數不夠高，認為林鄭政府仍有頗大改善空間。

有多名不願透露身份的建制派中人向筆者表示，今次對林鄭的批評浪潮確實不尋常，至今都沒有收過有關方面要求「點到即止」的溫馨提示，似乎北京方面希望向林鄭帶出一種訊：抗疫拿不出表現，會顯著影響她在中央的「評分」。其中一人又分析，中央遲遲未確認特首述職日期相信和此事有關：「韓正（副總理）11月初說過，防疫要當頭等大事來抓，現時疫情又爆，（林鄭）見到領導人，領導人應該讚你還是『彈』你？」

況且單從觀感而言，現時大批市民「用腳投票」，顯示連香港人都對港府防疫工作欠缺信心。對中央來說，如此多港人北上，也會增加內地方面壓力，萬一當中有隱性帶菌者，隨時又拖國家後腿。

林鄭政府近半個月態度大轉 「小區清零」口號對京官有感

自11月以來，林鄭對於全民強制檢測的說法一直相當有保留，表示這只是「口號式」，反問香港社會如何停頓幾星期，又指「清零」不是現實的目標等等。然而12月22日，港府以政務司司長張建宗為首，到深圳與內地衞健委交流。事隔兩天，特區政府隨即於12月24日清晨發公告，表示對沙田乙明邨明恩樓執行強制檢測公告，以求達致「須檢必檢，小區清零」。首先「小區」本身已是內地用語，再者這是政府首次提出以「清零」為明確目標，外界聯想今次港官北上是否「被溫提」。不過據聞京官對港府終於提出「小區清零」目標頗為有感，至少覺得港府抗疫決心大了。

此外，上周初（12月28日）深水埗主教山羅馬式蓄水池歷史建築進入公眾視線，可算「開正林鄭嗰瓣」。林鄭月娥翌日晚上隨即於社交網表示建築值得保留，又將之連繫到其擔任發展局局長期間的保育工作。與陳智思的對談中，林鄭都率先提及保育議題，再與陳回顧暢談防疫工作。陳智思也「力保」林鄭，認為港防疫工作做得不算差。

蔡子強表示，林鄭希望「化被動為主動」，反擊建制派「不作為」的指控。（資料圖片）

蔡子強：疫苗戰線極度關鍵

蔡子強表示，隨著林鄭任期步入尾聲，特首選舉也快將「開跑」，林鄭動作增多很可能是其中一種連任的打算。他分析，最近一個多月建制派、「梁營」人士就全民強制檢測問題圍剿林鄭政府，林鄭當然不希望處於太過被動劣勢的位置，而一名現任特首與前任特首直接公開就一個議題辯論，政治上亦不太合適，因此通過自己的平台「間接回應」，並繼續透過專家分析，對林鄭而言是較理想的選擇。

至於稍後林鄭還會有什麼動作？蔡子強指現階段估計難以作準，不過他預期疫苗接種將會對林鄭一系列的「造勢」工作有決定性影響。因為林鄭政府似乎將防疫工作押注在疫苗上，「如果接種疫苗上政府交得出亮眼的戰績，至少可以反擊建制派對政府『不作為』的指控，似乎也是林鄭化解攻勢、增加自己本錢的最後機會。」