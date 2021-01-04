新冠肺炎︱何栢良：不能說第四波「回落」　不排除或有新群聚爆發

新冠肺炎過去三日新增確診數目皆少於50宗，是否等於疫情逐漸緩和？港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（1月4日）於商台節目表示，目前仍不能說第4波疫情「回落」，因為需顧及長假期檢測工作滯後的因素，他又指部份市民假期曾參與一些不戴口罩的聚會，不排除稍後有新群組爆發。 他又認為，中小學恢復面授課堂仍要「等等先」，因為現時追蹤緊密接觸者的工作並未足夠，時機仍未成熟。

▼1月3日富昌邨富韻樓臨時採樣站採樣情況▼

+ 3 + 3 + 3

復課須待源頭不明本地個案大幅回落

何栢良指，經過聖誕、元旦長假期，疫情可能出現反覆，因放假期間部分檢測中心沒有運作，普通科門診和急症室檢測數目亦比平日少一半，因此實際感染數字可能有滯後，不能說有「回落」情況。此外，政府追蹤緊密接觸者工作未做足，現時說疫情已平穩相當危險。

部份市民假期「除罩」參與聚會 不排除稍後有新群組爆發

另外，他提到假期中可能有部分市民不聽政府呼籲，參與一些不戴口罩的聚會，不排除稍後有新的群組爆發。況且，近日天氣較冷可能令病毒存活較久，以及令人較易咳嗽、打噴嚏等，也可能增加傳播病毒風險。因此何栢良認為，現階段談放寬社交距離措施言之尚早，如果政府真的以「清零」為目標，限制措施就要從嚴，必須見到感染數字大幅回落才可考慮放寬，再加上現時政府強制檢測的配套未到位，不宜太早放寬政策。

至於中小學恢復面授課堂，何栢良仍要「等等先」，起碼要到源頭不明本地個案大幅回落，政府也需要考慮萬一有個別學生家庭受感染如何處理。他指，政府現時追蹤緊密接觸者的工作並未足夠，時機仍未成熟，認為應趁現時培訓更多採樣員，為日後復課做好前期工作。

有報道指出，政府打算強制進入食肆等較高危場所須掃瞄「安心出行」應用程式。何栢良認為現時程式只有約41萬人下載並不足夠，在三個前提下，強制於個別處所使用程式的建議值得研究，分別是市民對於私隱保障、程式的作用都清楚了解及安心；負責追蹤疫情的政府部門會妥善使用收集到的資訊；安排不要出現混亂。