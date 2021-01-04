新冠肺炎｜暫不宜復工復課或放寬社交距離措施　梁子超：容易反彈

本港疫情持續，昨日新增41宗確診個案，其中16宗源頭不明，連續3天少於50宗感染，呼吸系統專科醫生梁子超今(4日)於港台《千禧年代》受訪時表示，剛過去的假期有人流聚集及家庭聚會，疫情下降速度減慢，且數字未完全反映假期情況。 他又明言，現階段不宜復工或復課，因容易反彈，「兩、三周就會打回原形」，亦須視乎英國變種病毒輸入個案情況多寡決定，倘個案下跌至單位數，屆時可考慮局部放寬社交距離措施。 政府疫情記者會今起改於網上舉行，他認為現場的感染風險不高，但傳媒有傳遞疫情資訊的重要角色，政府應考慮如何便利傳媒工作。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，現階段難言復工或復課，因容易反彈，「兩、三周就會打回原形」。(資料圖片)

目前疫情個案仍未完全反映剛過去節日情況



被問到短期可否清零，梁子超表示，疫情由12月中緩慢下跌，最好時曾一周下跌3成，但由於假期人流聚集及有家庭聚會，每周下降速度減慢。他又指，目前疫情個案仍未能完全反映剛過去的節日情況。



他續說，現階段難言復工或復課，因容易反彈，「兩、三周就會打回原形」，另一考慮因素則是英國變種病毒輸入個案，他提到，過去一周居輸入個案首位，累計錄得34宗，他又指，不少回港留學生尚未完成21天檢疫期，「要留意有無混入社區。」至於南非變種病毒問題不大，因過去一周僅得兩宗。

梁子超強調，要切斷傳播鏈最主要有3部曲，包括感染控制做得緊、高危因素者需盡快檢測等，只能當做後補，不能前線，最重要是收拾假日心情，倘每星期感染個案下降一半，回落至單位數字後，可考慮局部可放寬措施，但體育、表演、及宗教活動，則仍須暫停，因其超級傳播風險高。

若無輸入個案 方可恢復風險低年級上課

至於後疫情回落後，學校須否分階段復課？他表示，如無輸入個案，先恢復最有需要及風險較低年級，例如幼稚園，倘有英國輸入個案，則須重新評估。

有指當局將針對擴大追蹤工作，包括將密切接觸者的密切接觸者納入追蹤範圍，他則認為，「資源無限的話，做幾多都得，但每做一重效率會降低。」他續說，兩重追蹤並非不可行，但當主要個案較少，短期不希望爆發，則可藉此控制疫情，但須有配套措施，包括進行隔離或限制移動，凍結位置防止擴散，他強調，不能只單靠追蹤。

當局可擴大密切接觸者定義



他建議，可考慮擴大追蹤工作群組的密切接觸者，成本效益相對較高；當局亦可擴大密切接觸者定義，包括曾使用共用設施人士，他指，地盤群組不斷爆發，應重覆篩檢及檢討共用設施。屋苑方面，只檢測一次亦不能切斷傳播連，須視察喉管等環境因素，亦須盡快移離有病徵人士。

被問到衛生署記者會以疫情為由，今日起改由網上進行，有傳媒工會不滿安排，憂慮削弱公眾知情權，梁子超認為，舉行記者會期間，在場人士均有佩戴口罩，座位亦有距離，「風險不是咁高」，他亦相信不涉飛沫傳播，選址亦非有特定環境因素。他認為，傳媒角色對傳遞疫情資訊重要，政府應考慮如何便利傳媒工作。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼

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