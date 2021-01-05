宣誓修例擬涵蓋區議員、選委　消息：《區議會條例》料加DQ機制

特首林鄭月娥去年在《施政報告》中預告，政制及內地事務局將修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等法例，以完善宣誓安排。知情政界人士透露，修訂後的《宣誓及聲明條例》將涵蓋區議員和推舉特首的選委會委員；為配合有關修訂，《區議會條例》亦會一併修訂，以釐定違誓的後果和機制。

2019年11月24日，區議會選舉投票日，全港多個票站大排長龍，結果民主派大勝。（盧君朗攝/資料圖片）

目前《宣誓及聲明條例》僅涵蓋行政長官、主要官員、司法人員、行政會議議員、立法會議員和行政會議秘書及副秘書，其他公職人員未有包括在內。而去年七月起正式實施的「港區國安法」訂明，香港民眾在參選或就任公職時應依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法」》，以及效忠香港特別行政區。據了解，政府將修訂《宣誓及聲明條例》，「公職人員」的定義將遠超以上幾類人士，而新增類別中將包括區議員和選委，「無論從甚麼角度看，這兩類人士都肯定屬於公職人員」。

根據《區議會條例》24條《喪失民選議員資格的情況》的章節，當中提到在多個情況下，民選議員將喪失擔任議員資格，包括成為司法人員、已被裁定犯叛逆罪、被裁斷為因精神上無行為能力等。惟上述規定未有包括違反宣誓誓言。

消息透露，政府為配合宣誓修例，很可能調整和修改《區議會條例》，加入條文以釐定違誓的後果和機制。消息補充稱，當局目前未有最終定案，不過修例機會甚大。倘決定修例需獲立法會通過，在泛民總辭後，預料可在立法會火速通過。

對於日後或須宣誓的消息，有民主派區議員指出，區議員某程度上已完成宣誓，因在參選時的提名表格上，已載有或附有一項示明該人會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明，若當時沒有提交有關聲明，會失去參選資格。

親建制媒體《紫荊》在今期出版的《紫荊論壇》，以《關於落實香港基本法第一百零四條本地立法問題的幾點探討》為題發表文章，指修例過後，除了《基本法》104條規定的六類公職人員任職需宣誓「擁護」和「效忠」，其他如資助學校的教師、醫管局的員工、香港電台的員工等政府資助機構的工作人員，以及特首選舉推薦委員會委員、司法推薦委員會委員、區議員、法定及諮詢組織公職人員等，均應涵蓋在內，一旦被發現作虛假誓言和違反誓言，即喪失有關「公職」資格。