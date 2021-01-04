強制檢測大廈｜深水埗富韻樓承辦商甩底延採樣　區議員：居民恐慌

深水埗區五幢大廈包括富昌邨富韻樓需進行強制檢測，流動採樣站原定上月31日起到場為居民採樣，惟承辦的私人檢測商因人手不足而臨時「甩底」，延至昨天（3日），即強檢限期「死線」前一天始可展開運作。 深水埗(富昌)區議員黃傑朗接受港台《千禧年代》訪問時指，政府事前無通知區議會，承辦商臨時變卦亦無即時交代，增加居民恐慌，由於連日來是假期，診所及郵局未有營業，居民只能跨區前往指定地鐵站取樣本包自行採樣。 呼吸系統專科醫生梁子超則認為，當區人口老邁，加上天氣寒冷，當局可派流動車出動替代，或由專人派樽，以便長者。

▼1月3日富昌邨富韻樓臨時採樣站採樣情況▼

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政府於上周三（12月30日）公布，全港有40多幢大廈居民須於今天（4日）或之前完成強制檢測，其中深水埗區有五幢大廈需強制檢測，包括富昌邨富韻樓2,500名住戶，惟原定在富昌邨籃球場設置的流動採樣站，承辦的私人檢測商因人手不足而「甩底」，延至昨天（3日）強檢限期前一天才可運作。



深水埗(富昌)區議員黃傑朗接受港台《千禧年代》訪問時表示，昨日所見，居民排隊秩序良好，昨共有1200居民到場接受採樣，另有280人已自行檢測，即已有6成居民已按要求完成檢測。



列入強制檢測名單前 政府事前無通知區議會

他又指，富韻樓須列入強制檢測名單，但政府事前無通知區議會，上月30日於疫情記者會公布始得悉，惟隨後一度於新聞公告中「消失」，不少居民大感消息混亂。另外，原定的流動採樣站承辦商臨時「甩底」，政府無事前和區議員溝通，亦增居民恐慌，同日晚上始有交代。他提到，連日來是假期，診所及郵局未有營業，居民只能跨區前往指定地鐵站取樣本包接受採樣。

梁子超倡以專人派樽以協助長者

被問到是否資源不足，呼吸系統專科醫生梁子超則認為，當區人口老邁，加上天氣寒冷，動員檢測隊當然是好事，派流動車出動，或由專人派樽亦可幫到老人家。他又指，強制檢測目的是鼓勵居民盡快完成及提高防疫意識，他強調，重覆測檢及注重衛生，始能斬斷傳播鏈。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼