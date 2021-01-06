港區國安法｜參加者全體被捕　35+民主派初選因何誕生？

民主派在2019區議會中史無前例取得大勝，令民主派提出「民主派35+公民投票」(初選) 計劃，以期在原定2020年9月6日舉行的立法會選舉複製成功，取得立會半數（35席位）以上席位。去年香港立法會選舉原定9月6日，官方提名於7月18日開始。民主派定在7月11日到12日舉行初選，由52個候選人，角逐5區直選、超區及衞生服務界的出線權，最終61萬人投票選出30民主派候選人。然而立法會選舉最終取消。當日52個候選人除已在囚或已流亡海外者，今天全部被捕，包括初選發起人戴耀廷。

2020年香港立法會選舉民主派初選由民主動力協助籌辦，希望透過初選決定由誰出選相關立法會選舉議席。戴耀廷和區諾軒一同倡議包含「公民參與」的協調機制，以取得最多議席。

參與初選的民主派有政黨如公民黨、人民力量、民主黨、社會民主連線；本土派地區政治組織如天水連線、屯門社區網絡；工會如醫管局員工陣線、立法會專業議政黨團所推派的擬候選人，以及部份無黨籍民主派、本土派人士或政治素人參與。

投票系統由學者鍾庭耀的香港民意研究所設計，市民需提供住址證明等證明選民身份、掃描票站內的二維碼進入系統，並輸入少量個人資料避免重複投票。若獲推薦的參選人遭取消資格，將由該人指定後備人選。

共有60萬市民於7月11至12日到各區票站投票。從6月24日公布的52人參選名單中選出30人出線。

+ 5 + 5 + 5

包括九龍東 6 隊、九龍西 9 隊、新界東 12 隊、新界西 8 隊、香港島 8 隊、超區 5 隊，以及衞生服務界 4 隊競逐。

港島區：

採取「初選加棄選」雙軌制，初選無約束力，支持度不足的參選人需按正式選舉日前公布的民調結果棄選，港島區選民可一人投四票。

共8隊出選，名單包括民主黨許智峯、蘇逸恆、公民黨鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維出線。南區區議員彭卓棋、東區區議員徐子見、灣仔區議會主席楊雪盈、何致宏、張嘉莉棄選。

九龍東:

採取「初選加棄選」雙軌制， 共6隊出選，5隊出線，以3席為目標，初選後將會推薦排名頭五的名單報名參選，支持度不足、在民調排名最後兩位的民主派名單參選人需棄選。

名單包括民主黨胡志偉、公民黨譚文豪、人民力量譚得志、觀塘區議員李嘉達、香港眾志黃之鋒出線。民協施德來退出。

九龍西:

戰況最為複雜、坐擁至少四萬本土票源的九龍西，共派9隊出選，採取初選兼棄選雙軌制。最終社民連岑子杰、民協何啟明、民間外交網絡發言人張崑陽、香港本土毛孟靜出線。

網媒「加山傳播」的創辦人馮達浚、九龍城區議員李軒朗、深水埗區議員劉偉聰、民主黨黃碧雲、聯抗爭者基金前主席劉澤鋒、註冊社工安德里(Jeffrey Andrews曾入選「2019年十大傑出青年」，是名印裔港人)棄選。

新界西:

因為街工風波鬧得沸沸揚揚，最後有8隊出選，所有候選人早前達成具約束力共識，並已簽署「35+立會過半計劃 民主派新西協調機制協議」，朱凱廸團隊朱凱廸、陳樹暉、馮小燕、王必敏、屯門區議員張可森、元朗區議員伍健偉/林進、 前學民思潮前發言人黃子悅、民主黨尹兆堅、公民黨郭家麒6隊出線。工黨吳敏兒、新民主同盟譚凱邦、潘朗聰棄選。

新界東:

新界東成功協調達成共識，舉辦有約束力的初選。12張名單中選7隊出線代表泛民。民主黨林卓廷、公民黨楊岳橋、社民連梁國雄、新同盟范國威、人民力量陳志全、前《立場新聞》記者何桂藍、民間集會團隊發言人劉頴匡、曾參選去年區議會選舉的鄒家成，以及個人團隊李志宏、趙柱幫、黃學禮、陳運通、廖栢康、石威廉、盧德明、黃浩鋒、黃凱盈、吳定霖、郭㙟豐、黎銘澤出線。

長毛梁國雄、社工呂智恆、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，及嚴重弱智人士家長協會主席李芝融，區政聯盟柯耀林棄選。

超級區議會：

共有5隊出選，最終4隊出線，包括民主黨鄺俊宇、民主黨涂謹申、公民黨李予信、荃灣區議員岑敖暉。元朗區議員王百羽棄選。

衞生服務界：

衞生服務界是唯一一個舉辦初選的功能界別，吸引4人角逐出線權。包括現任衞生服務界李國麟、前線急症室註冊護士劉凱文、發起五天醫護罷工的「醫管局員工陣線」主席余慧明、仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑。最後由余慧明出線。