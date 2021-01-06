國安法｜民陣：否決預算案屬合法行為　批警方斷章取義詮釋法律

警方今日（1月6日）拘捕至少53人，與去年民主派立法會初選有關，被捕者涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。民間人權陣線發聲明，譴責警方「斷章取義詮釋法律，製造大規模拘捕，意圖營造白色恐怖」，強調否決財政預算案是《基本法》所賦予權力，要求立即釋放所有政治犯。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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民陣指出，根據《香港特別行政區基本法》第73條（二）：「立法會可根據政府的提案，審核、通過財政預算案。審核權自然包含否決權。而根據《基本法》第52條（三），亦有列明行政長官在立法會拒絕通過財政預算案並被解散後，而重選的立法會繼續拒絕通過原案，作為其必須辭職的條件。」

根據《香港人權法案》第21條，指凡屬永久性居民，均應有權利及機會在真正、定期之選舉中投票及被選，及直接或經由自由選擇之代表參與政事。民陣認為，參選人透過初選機制，向公眾公開辯論政治立場及《基本法》賦予立法者的權利，並由願意參與及表達立場之公眾選擇支持與否，不應視作為違反國家安全的行為。

民陣又引述《港區國安法》第22條，指顛覆國家政權罪的犯罪條件為「組織、策劃、實施、或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段顛覆國家政權」，認為上述初選行為所討論的，均在合乎《基本法》條文下的合法行為。

對於拘捕行動，民陣表示：「強烈譴責警方斷章取義詮釋法律，製造大規模拘捕，意圖營造白色恐怖，並意圖損害香港人的言論自由、新聞自由、選舉權及被選舉權。我們要求特區政府馬上釋放所有政治犯，停止濫捕及損害香港人權的行為。五大訴求，缺一不可。」