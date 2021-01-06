國安法｜譚耀宗：一早警告過泛民仍當耳邊風　劉兆佳稱非全面封殺

民主派去年發起初選爭取立法會「35+」，逾50名參加者今早（6日）遭警方國安處人員上門拘捕，被指涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。 外界關注，曾在民主派初選中投票的60萬市民會否同樣被捕？全國人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時明言不會，因警方的拘捕行動只針對舉辦初選的組織者。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，政府無必要擴大打擊面，指警方一向只針對民主派頭面人物及領導者，「唔通60萬人都拉晒？」 今次警方行動覆蓋面之廣，除了本土派外，連被視為溫和泛民的民主黨也有多名成員被捕。劉兆佳呼籲反對派認真反思日後定位，重整旗鼓，不要繼續被激進派脅持立場。

▼逾50名民主派初選參選人被捕▼

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譚耀宗：早已警告初選或涉違法 參與人士「仍當耳邊風」

全國人大常委譚耀宗表示，戴耀廷所提倡的「攬炒香港十步曲計劃」不只是文章，更有行動綱領，表明取得「35+」後將會癱瘓政府。他強調，被捕者並非一般參與者，而是組織者，必然墮入《港區國安法》第22條的法網。

譚耀宗表示，在初選前政府已警告初選或涉嫌違法，但有關參與人士「仍當耳邊風」，強調有份參與初選即屬違法，警方非根據被捕者的背景或政黨才執法，重申犯法就要承擔法律責任，執法部門一直依法處理。

任何人組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪： （三）嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關依法履行職能 港區國安法第22條（3）

對於今次警方大搜捕，劉兆佳指不感到意外，認為是要捍衛國安法權威，有震懾作用，亦是對反對派的大力打擊。（資料圖片）

劉兆佳不感意外 中央冀有「忠誠反對派」

劉兆佳表示，去年民主派初選在《港區國安法》生效後不久舉行，當時港府、中聯辦及港澳辦已先後警告初選涉嫌違法，認為初選是抗拒、藐視中央及有挑戰國安法成份。

對於今次警方大搜捕，劉兆佳指不感到意外，認為是要捍衛國安法權威，有震懾作用，亦是對反對派的大力打擊。他又認為，政府並非想全面封殺反對派，一直有給予空間，但如港澳辦副主任張曉明指「反中亂港者出局」，中央希望香港有「忠誠反對派」，認為民主派可繼續做反對派，但必定不能有顛覆國家政權的行為。

▼多名民主派人士被捕情況▼

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警方今早最少拘捕52人，據部分被捕人士Facebook專頁指，事件與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、趙家賢、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等人。